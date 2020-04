Meghosszabbította a jótállásokat a járvány miatt a Samsung

A koreai gyártó is gondoskodik ügyfeleiről a koronavírus által okozott elszigeteltségben.

A felhasználóknak nem kell Samsung termékeik miatt aggódniuk, a vállalat meghosszabbítja a március 15. és június 15. között lejáró termékjótállásokat július 15-ig.

Az említett jótállások automatikusan meghosszabbodnak, így a felhasználóknak elegendő 2020. július 15-ig jelezni a Samsung Ügyfélszolgálatán, amennyiben készülékük javításra szorul.

A terméktámogatásról részletes információk érhetők el a weboldalon, a Samsung Members alkalmazásban pedig személyre szabott segítséget lehet kapni. A Samsung Community közösségi fórumán a felhasználók egymást is segíthetik tanácsaikkal és a vállalat szakembereit is kérdezhetik a termékekkel kapcsolatban.

A meghosszabbított jótállású eszközök garanciális javítását július 15-ig ingyenesen végzi a Samsung. Emellett a mobilkészülékek esetében továbbra is érvényes a vállalatnak a vírus helyzet idejére kiterjesztett szolgáltatása, melynek keretében ingyenesen el- és visszaszállítják a szervizből a készülékeket.

Az új szolgáltatással elkerülhető a fölösleges utazás, sorban állás és az esetleges kontaktus, így nyújt biztonságos alternatívát.

Borítóképünk illusztráció