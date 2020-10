Látássérültek ingyen és gyorsan igényelhetnek szoftvereket

Folytatódik az országos licenc program: minden Magyarországon élő és határon túli, magyar igazolvánnyal rendelkező látássérült vagy olvasásban akadályozott állampolgár ingyenesen juthat hozzá a legnépszerűbb segítő szoftverek magyar nyelvű változataihoz.

Ez a lehetőség jelenleg a világon mindössze három országban áll a látássérült emberek rendelkezésére – közölte a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

A látássérült vagy olvasásban akadályozott magyar állampolgárok és az érintetteket oktató intézmények, foglalkoztató cégek, részükre szolgáltató szervezetek, valamint az őket segítő szakemberek és családtagok 2022. június 30-ig térítésmentesen igényelhetik többféle képernyőolvasó és nagyító szoftver licenceit.

A 2018-ban indult ország licenc program két évvel történő újbóli meghosszabbítását ezúttal is a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkársága támogatja. Alapvető cél, hogy

minden érintett hozzájuthasson a tanuláshoz, munkához, valamint az online tájékozódáshoz és az elektronikus ügyintézéshez nélkülözhetetlen segítő szoftverekhez.

A program keretösszege áfa nélkül 89 460 000 forint.

Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára a közleményben fontosnak nevezte, hogy az iskolákban, a munkahelyeken, valamint az otthonokban is elérhetőek legyenek ezek a szoftverek és ez a speciális igénybevevői kör is hátrányok nélkül tudjon élni az elektronikus közszolgáltatások lehetőségével. Hozzátette: kormányzati cél és egyben európai uniós előírás, hogy az akadálymentesítés révén a látássérülteknek is kezelhetővé váljanak az elektronikus felületek, melyben nagy segítséget nyújtanak ezek a programok. Az állam által biztosított ingyenes szoftverhasználat körülbelül 300 ezer ember elektronikus ügyintézését könnyítheti meg, illetve teheti egyszerűbbé.

A képernyőolvasó és nagyító szoftverek licenceinek igénylését ide kattintva, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által működtetett weboldalon található egyszerű és akadálymentes űrlap kitöltésével lehet kezdeményezni.

Borítóképünk illusztráció