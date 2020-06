Kerülje ezt a fotót: tönkreteheti az okostelefont

Az Ice Universe néven ismert tech kiszivárogtató és Youtuber a minap a Twitterre posztolta azt a teljesen ártalmatlannak tűnő képet, ami Samsung okostelefonon háttérként elmentve teljesen felborítja a készüléket.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don’t try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020