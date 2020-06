Kényelmes app-keresőt fejlesztett mobiljaira a Huawei

A Petal Search segítségével egyszerűen és biztonságosan megtalálhatják kedvenc alkalmazásaikat a felhasználók.

Az új, biztonságos app-kereső segít a felhasználóknak egyszerűen megtalálni és gyorsan letölteni telefonjukra kedvenc film, zene, hír vagy játék alkalmazásaikat – köztük azokat is, amelyek még nem érhetők el közvetlenül a vállalat saját app boltjában, az AppGalleryben.

A P40-es mobilokra már előtelepített Petal Search a legjobb keresési találatok érdekében olyan vezető globális és európai keresőmotorokkal működik együtt, mint a Yandex&Bing, vagy a Qwant.

A Petal Search olyan, a készülék kezdőképernyőjén elhelyezett kereső, amellyel gombnyomásra elérhető és letölthető számtalan app.

A felhasználóknak

a kívánt app nevét csak be kell írniuk a Petal Search kezdőképernyőjén elhelyezett keresőbe,

amely pillanatok alatt megjeleníti, honnan tölthető le az alkalmazás.

A Huawei gőzerővel fejleszti saját alkalmazásboltját, az AppGallery-t, amelyet 90 millióan használnak már Kínán kívül is. Az AppGallery felhasználóinak száma az európai piacon az indulása óta megötszöröződött, míg Magyarországon megháromszorozódott. Segítségével a Huawei okostelefonok tulajdonosai letölthetik készülékeikre a kedvenc nemzetközi és hazai alkalmazásaikat, legyen szó hírekről, játékokról, ételrendelésről, filmekről vagy zenékről.

Az AppGalleryből már most is 60 ezer alkalmazás, köztük

több száz magyar app tölthető le közvetlenül,

ugyanakkor vannak olyan alkalmazások, amelyeket itt egyelőre még nem találnak meg a felhasználók, máshonnan azonban egyszerűen beszerezhetőek. Ezen alkalmazások beszerzésének egyik módja a Huawei készülékekre előre telepített Phone Clone alkalmazás használata, mellyel a fogyasztók korábbi telefonjaikról a másodperc töredéke alatt átmenthetik alkalmazásaikat, kontaktjaikat és adataikat is az új eszközükre.

Továbbá az AppGalleryben még nem fellelhető alkalmazások könnyed beszerzését hivatott segíteni a Huawei újonnan elindított applikáció keresője, a Petal Search is, amely június közepétől már a P40 család mindegyik készülékén előre telepítve, egy EMUI frissítésen keresztül megtalálható, minden más készülékre pedig letölthető az AppGalleryből is. Az app immáron 45 ország 40 nyelvén – köztük magyarul is – elérhető, s lokáció alapján listázza a közkedvelt applikációkat.

Ha egy app csak weboldalként érhető el, a Petal Search ezt is jelzi, és megmutatja az utat a felhasználónak.

A kereső hardver-alapú biztonsági technológiát használ, az európai adatvédelmi (GDPR) szabályoknak is teljeskörűen eleget tesz, ezzel biztonságossá teszi az alkalmazások letöltését és telepítését a Huawei okostelefonokra.

Borítóképünkön Richard Yu, a Huawei fogyasztói üzletágának vezetője egy Mate 30 Pro okostelefonnal