Joe Wright egyetlen Galaxy Ultra mobillal készít filmet

A díjnyertes rendező legújabb filmjét a Galaxy S21 Ultra 5G okostelefonnal rögzítették.

A Samsung új kezdeményezésében a világ legismertebb filmeseivel működik együtt.

Elsőként a Büszkeség és balítélet és a Vágy és vezeklés világhírű rendezője, Joe Wright legújabb alkotása mutatkozik be.

A Hercegnő és Borsorr egy szerelmet kereső hercegnő története, aki a hagyományokat legyőzve a saját útját járja. A szívmelengető musical bábjáték és élőszereplős koreográfia ötvözésével mesél el egy különleges történetet, amelyet teljes egészében Samsung Galaxy S21 Ultra 5G okostelefonnal rögzítettek.

„A szüleim alapították és működtették az első, kizárólag bábozással foglalkozó bábszínházat Nagy-Britanniában, és úgy gondoltam, ez a projekt tökéletes alkalom arra, hogy visszatérjek a gyökereimhez – mondta el Wright. – Ami a legjobban meglepett az alkotási folyamat során, az volt, milyen gyorsan elkezdhettük a munkát az okostelefonnal, és hogy azonnal a karakterekre és a történetre fókuszálhattunk. A kamera mindig készen állt, csak meg kellett találnunk a beállítást és indulhatott a felvétel.”

A Hercegnő és Borsorr forgatása során Wright és stábja teljes mértékben kihasználta a készülék 13 mm-es Ultraszéles látószögű lencséjét.

„A szélesebb látószögű lencse mellett döntöttünk, amit korábban sosem használtunk ki igazán – mondta az egyik operatőr. – Azzal, hogy a közeli felvételekhez is a totáloknál bevált lencsét alkalmaztuk, nagyon különleges hangulatot és látványt kölcsönöztünk a filmnek, mintha egy kísérteties, lidérces álmot látnánk a vásznon. Ez a technikai megoldás olyan volt számunkra, mintha újra Super8 kamerákkal dolgoztunk volna.”

Wright különleges filmje után a Samsung további, Galaxy okostelefonnal forgatott történeteket mutat be neves rendezőktől, mint például Kína egyik legtehetségesebb feltörekvő rendezőjétől, Sha Motól, akit a Love will tear us apart és a My Huckleberry Friends című alkotásokról ismerhetnek a film- és sorozatrajongók.

Sha Mo az okostelefonnal készített felvételeket a Kids of Paradise című új filmjéhez, amely bepillantást enged a gyermekek közötti konfliktusokba egy kis, vidéki iskolában. A történet megörökítéséhez Sha Mo a Galaxy S21 Ultra 5G rendezői módjával egyszerre három különböző felvételt rögzített a közel professzionális forgatási eszközzel.

„Felfedeztem, hogy bárki számára, aki keresi az önkifejezés eszközeit, vagy éppen elmesélne egy történetet, már elérhető a megfelelő eszköz – mondta el Sha Mo. – A készülék lehetővé tette, hogy olyan szögeket és mozgásokat rögzítsek, amelyeket egyszerűen nem tudnék elérni egy nagyobb kamerával. Amikor elkezdtem forgatni, a történet és a karakterek annyira magukkal ragadtak, hogy majdnem elfelejtettem, hogy mobilkészüléken forgatok, folyamatosan újabb ötleteim támadtak.”

A Hercegnő és Borsorr és a Kids of Paradise az októberi Busani Nemzetközi Filmfesztiválon (BIFF) debütálnak.

„A film az egyik leghatásosabb történetmesélő eszköz, és az egyik legjobb módja annak, hogy érzelmi kapcsolatot alakítsunk ki a közönséggel – mondta Stephanie Choi, a Samsung Mobilkommunikációs üzletágának marketingvezetője. – Ezzel a sorozattal meg szeretnénk mutatni, a felhasználóknak, hogy valóban nincs szükségük profi stúdiófelszerelésekre vagy nagy költségvetésre, hogy elképesztő filmeket készítsenek. Elég csupán egy kis fantázia és egy Galaxy okoseszköz.”

