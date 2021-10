Így reagáltak a pandémiára a Marketplace-en értékesítő hazai cégek

Csaknem minden második hazai kereskedő a pandémia óta csatlakozott az eMAG Marketplace-hez.

Legtöbbjüknek 10 főnél kevesebb alkalmazottja van, saját webshopot is működtet, továbbá Facebook-oldallal is rendelkezik. Külföldre egyelőre csak a partnerkereskedők harmada értékesít, de további 40 százalék tervezi ezt – derül ki abból, a cég piacterének partnerállományára reprezentatív kutatásból, amelyet az eMAG megbízásából a GKI Digital készített.

A legtöbb partner a pandémia alatt csatlakozott a Marketplace-hez

A partnerek 44%-a 2019-ig bezárólag, tehát még a pandémia előtt csatlakozott a felülethez, míg

56%-uk 2020-ban (29%) vagy 2021-ben (27%), tehát igen kiemelkedő arányban a pandémia 2020 márciusi kitörése után döntött a Marketplace értékesítés mellett.

Ugyanakkor a válaszadó partnerek 85%-a a vírustól függetlenül csatlakozott a Marketplace-hez. További 10% saját bevallása szerint a járványhelyzet elmaradása esetén is csatlakozott volna, a vírushelyzet miatt csak előrehozta ennek időpontját.

Csupán a megkérdezett kereskedők 5%-a nyilatkozott úgy, hogy kifejezetten a pandémia sarkallta a belépésre. A koronavírus időszakában történt csatlakozások fő oka (61%) az, hogy a kereskedők felismerték azt a trendet, hogy a vírus felerősíti a legismertebb kereskedők piaci szerepét, arányaiban nagyobb forgalmat terelve például az eMAG.hu-ra is. Sok partner számára az eMAG piactere tette lehetővé a leggyorsabb megoldást az online értékesítés megkezdésére (56%).

A pandémiás helyzet az online értékesítés volumenére jellemzően pozitívan hatott: a cégek 55%-a mondta azt, hogy nőtt a forgalma a Marketplace-en, míg csupán 13% számolt be csökkenésről.

Több kereskedőnek van Facebook-oldala, mint saját webáruháza

Érdekesség, hogy az eMAG Marketplace partnerek nagyobb arányban rendelkeznek Facebook oldallal (83%), mint webáruházzal (81%). 2020-hoz képest csökkent az Instagram jelenlét aránya (46% vs. 49%), ám nőtt a YouTube (27% vs. 26%), a LinkedIn (8% vs 7%), és a TikTok (4% vs. 2%) használatának aránya.

Méretük tekintetében a magyarországi Marketplace-partnerek túlnyomó része mikrovállalkozás,

86%-uk kevesebb, mint 10 főt foglalkoztat. A tavalyi évhez képest csökkent az egyszemélyes, egyéni vállalkozások aránya (38% vs. 43%) ellenben kissé nőtt a 2-5 fős vállalkozásoké (42% vs. 39%) – derül ki az idei felmérésből.

A Marketplace-es kereskedők legnagyobb része önmagában is saját webáruházat üzemeltető vállalkozás (81%), ráadásul arányuk 5%-kal növekedett 2020-hoz képest. Szintén nőtt 15%-ról 20%-ra a hagyományos bolti kiskereskedelmet végzők súlya, és a nagykereskedők súlya is (29%-ról 35%-ra). Kissé csökkent viszont az itt értékesítő gyártók aránya (18% vs. 26%), és a vegyes profilú kisvállalkozások is kisebb arányban vannak jelen (19% helyett 17%).

A külföld felé is nyitna a legtöbb hazai partner

A partnerek mindössze egyharmada (33%) nem végez és nem is tervez külföldi piacra lépést.

27% már jelenleg is értékesít külföldre és ebből 21% további bővítést tervez a jövőben. A partnerek további 40%-a ugyan most még nem értékesít, de a jövőben szeretne külföldi irányba is bővíteni.

A már most is külföldre értékesítők körében a legnépszerűbb célország Románia (63% értékesít ide), Szlovákia (37% értékesít ide) és Bulgária (25% értékesít ide). Aki már jelenleg is értékesít külföldre, és jövőben további országok felé is nyitna, az leginkább a bolgár (34%) osztrák (33%) és szlovén (31%) piacban gondolkodik. Azok a cégek, akik még nem értékesítenek külföldre, de tervezik a közeljövőben, azok leginkább Románia (68%), Szlovákia (62%) és Ausztria (50%) irányába szeretnének első körben elindulni.

A nemzetközi értékesítés elindítása kapcsán a legtöbben a logisztikát jelölték meg a legnagyobb kihívásnak:

csaknem minden második válaszadó (49%) elsősorban ezért nem értékesíti termékeit a határon túlra. A határon túli marketingtevékenység a válaszadó partnerek 38%-a szerint nehezebb a hazainál, míg 34% számára a helyi jogszabályok ismeretének hiánya okoz problémát. (A felmérés időpontjában még nem volt elérhető itthon sem a Fulfilment by eMAG integrált logisztikai szolgáltatási program, sem az eMAG Ads promóciós program, amelyeket szeptember közepén indított el az eMAG).

Ez utóbbi nehézségek elhárításában segíthet a Marketplace-partnereknek a szeptemberben elindított Határon túli értékesítést támogató program. Az erre regisztráló hazai kereskedők könnyedén beléphetnek az eMAG Marketplace román és bolgár felületére is, és az itthonival azonos jutalékrendszerben értékesíthetnek, a vállalat pedig a termékadatlapok ingyenes fordításával, illetve 3 éven át ingyenes helyi ügyfélszolgálat nyújtásával is segíti őket.

Idén többen fejlesztenek saját webáruházat, mint tavaly

A saját webáruházzal nem rendelkező partnerek nagyobb része (64%) már dolgozik azon, hogy legyen saját online felülete, ez jelentős növekedés a tavaly mért 41%-hoz képest. 34% rövid távon tervezi saját webáruház elkészítését (tavaly mindössze 29% volt az arány). Tavaly a válaszadók közel harmada, 30% egyáltalán nem tervezett saját webáruházat, idénre azonban ez jelentősen változott, mindössze a válaszadók 2%-a nem tervez saját felületet.

A saját webáruházzal rendelkezők leginkább a bevétel maximalizálása érdekében csatlakoztak az eMAG Marketplace-hez (57%), de fontos érv volt az eMAG oldalának látogatottsága, elérése (53%), és egy más vásárlói kör elérésének a lehetősége is (47%).

2020-ban az eMAG Marketplace felülete akkora forgalmat bonyolított, amely a teljes magyarországi, belföldi online kiskereskedelmi forgalom 3,4%-ának felel meg. Ezzel a volumennel a Marketplace tulajdonképpen a legnagyobb hazai e-kereskedőkéhez mérhető forgalmat bonyolított le.

