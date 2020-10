Így marad biztonságban a neten a gyerek a mostani szünetben is

A Kaspersky szakemberei összefoglalták a szülőknek, milyen online veszélyek leselkedhetnek a gyermekekre, és hogyan segíthetnek nekik biztonságosan használni az internetet.

A gyermekek közül sokan valószínűleg felügyelet nélkül használják az internetet – nem csak a járvány, de az őszi szünet miatt is.

Ők általánosságban jóval kitettebbek a veszélyeknek, mint a felnőttek és az internetes fenyegetések széles skálájának eshetnek áldozatául. Előfordulhat, hogy azáltal, hogy

Például személyes információkat tehetnek közzé a közösségi médián – ez lehet kínos személyes pillanatok képeitől kezdve az otthoni címekig vagy a családi üdülési-utazási tervekig – amelyeket nem csak megbánhatnak később, de az offline biztonságukra is veszélyes is lehet.

Az internetes anonimitás azonban a másik oldalról is problémaként merül fel, ugyanis a gyerekek nem tudhatják, hogy kivel is beszélgetnek online, ami különösen nagy fenyegetésnek teheti ki őket. Idegenek próbálhatják meg meggyőzni a gyermeket, hogy nem megfelelő tevékenységet folytasson, vagy fényképeket és videókat készítsen az elkövető számára, amelyeket aztán fenyegetésre és zsarolásnak használnak fel.

A felnőtt tartalmak elérése vagy applikációk és webes szolgáltatások rejtett költségei is veszélyeket rejthetnek.

A kiberbűnözők gyakran próbálnak meg rosszindulatú szoftverek, úgynevezett malwarek letöltésére rávenni a felhasználót. Az adathalászat például egy ilyen trükk, de vannak olyanok is, mint például az áldozatok meggyőzése a játéknak álcázott rosszindulatú programok letöltésére – ami különösen vonzó lehet a gyermekek számára.

Hatékonyan védhetjük a gyermekek számítógépét a rosszindulatú programok ellen, ha átfogó, eszközökön átívelő kiberbiztonsági szoftvereket használunk.

A szakemberek a következőket javasolják a szülőknek:

• Állítsa be a szülői felügyeletet és az internetes szűrőket. Ilyen a Kaspersky Safe Kids, amely segít megvédeni gyermekeit online mind az eszközén, mint a telefonján.

• Győződjön meg arról, hogy gyermeke a legfrissebb víruskereső programokat és a legújabb szoftvereket használja. A víruskereső szoftver megvédi készülékeit a bejövő fenyegetések ellen, és felkutatja, elpusztítja és figyelmezteti a rendszer lehetséges veszélyeit.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy gyermeke adatvédelmi beállításai a legmagasabb védettségre vannak-e beállítva. Szinte az összes közösségi média alkalmazás rendelkezik adatvédelmi beállításokkal, amelyeket Ön módosíthat. Állítsák be közösen a gyerekével.

• Fedje le a webkamerákat, ha nem használja őket.

• Rendszeresen nézze át gyermekei ismerőseit a közösségi média platformokon, és blokkolja a nem kívánt vagy gyanús kapcsolatokat.

• Ahol lehetséges, kapcsolja ki az alkalmazáson belüli vásárlást.

• Kapcsolja ki a helymeghatározást gyermekei eszközén. Célszerű megkérni gyermekeit, hogy ne címkézzék fel a fotókat a közösségi médiában, mivel ezáltal mások is megismerhetik tartózkodási helyüket. Az eszközeiken kikapcsolhatja a helymeghatározási szolgáltatásokat, így azok fizikai helyét nem lehet ellenőrizni.

• Legyenek világos szabályai a megfelelő internethasználattal kapcsolatban – mikor, miért és meddig.

Borítóképünk illusztráció