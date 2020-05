Így lehet kideríteni, hogy lopja-e valaki a wifit

A járvány kitörése óta lassabb a hálózati sebességünk. De nem mindig ez az oka a botladozva működő internetnek.

Néha gyanítani lehet, hogy valaki kéretlenül csatlakozott a wifinkre és lop a sávszélességünkből. Szerencsére vannak ingyenes programok Windowsra és Macre is, amelyek segítenek kideríteni, csimpaszkodik-e potyautas az előfizetésünkre, vagy sem.

Windows rendszerhez

Nem éppen divatos, mondhatni poros a Wireless Network Watcher dizájnja, de azért némi türelemmel ki lehet igazodni rajta – és ingyenes. A program megvizsgálja a hálózatunkat, megmutatja az IP-címet, MAC-címet, a fellelhető számítógépeket, táblagépeket és okostelefonokat, s listázza azokat.

Nézzük át alaposan a listát, s bizonyosodjunk meg arról, hogy mindegyik azonosított eszköz a háztartásunk része.

Mac rendszerhez

Szintén ingyenesen is elérhető a Who Is On My Wi-Fi, bár a díjmentes változat Machintoséknál szokás szerint nemigen kényezteti a felhasználót információkkal.

Hogyan védjük meg a wifinket?

Ne essünk pánikba, ha kiderül, idegen eszköz kapcsolódik a hálózathoz.

Jelszóval védett a wifi? Ha nem, azonnal hozzunk létre egy nehezen kitalálhatót. Ha van jelszava, akkor viszont éppen ideje megváltoztatnunk.

Gyakorta megesik, hogy már azt is elfelejtette a felhasználó, hogy merre vannak az otthoni hálózati eszköz beállításai. Ahány gyártó, annyiféle megoldás: de interneten keresve gyorsan fellelhető az adott készülék leírása.

