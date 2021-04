Hogyan kerül a mesterséges intelligencia a pénzügyeinkbe?

A Start it @K&H inkubátorprogramban részt vevő csapatok többek között a mesterséges intelligencia segítségével újítják meg a kriptokereskedést, a könyvelést és a videójátékok világát. A K&H innovatív megoldásai pedig a pénzügyi folyamatokat és platformokat helyezik új alapokra – hangzott el a Startup Szerda eseményen.

A mesterséges intelligencia (MI) jelentőségét mi sem igazolja jobban, minthogy világszinten folyamatosan nő az MI területen a kutatás-fejlesztésre szánt befektetések összege. A Stanford Egyetem 2021-es, mesterséges intelligencia indexe alapján 2020-ban 9,3 százalékkal több fejlesztésre szánt forrás állt rendelkezésre, mint egy évvel korábban. A járvány következtében pedig még inkább felértékelődik ez a technológia az orvosi kutatások, gyógyszerfejlesztések, illetve az oktatás területén is. A trend felerősödése az üzleti életben is tetten érhető, mivel

ami a gyorsan változó ügyféligények kiszolgálását teszi lehetővé. Emellett képes arra, hogy az automatizálható folyamatokat elvégezze, így a munkavállalók egyrészt tehermentesíthetőek, másrészt több idejük marad a kreatív, magasabb hozzáadott értékkel bíró tevékenységekre.

MI alapon

„Az MI alapú megoldások egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a startupok életében is. Ez egy rendkívül innovatív, ám speciális szaktudást igénylő terület, amelyet nehéz elsajátítani, ezért viszonylag kevesen értenek hozzá. A szaktudás bővítésével ugyanakkor szektortól függetlenül, akár egy-egy termék vagy szolgáltatás részeként, kiegészítéseként is alkalmazható, így nagy lehetőségeket rejt. A Start it @K&H inkubátorprogramban többek között ezeknek az előremutató innovációknak a megvalósításához, finomhangolásához, ismertségük növeléséhez szeretnénk hozzásegíteni a startupokat annak érdekében, hogy egyre többen alkalmazzák sikerrel a technológiát, és még több úttörő, hazai megoldás könnyíthesse meg az életünket” – mondta el Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője a Start it @K&H szakmai partnerségével megvalósuló Startup Szerda eseményen, amely a starupokat érintő leginkább aktuálisabb témákat dolgozza fel. A legutóbbi alkalmon a mesterséges intelligencia térnyeréséről volt szó, ahol a Start it @K&H inkubátorban fejlődő csapatok is bemutatták saját MI projektjeiket.