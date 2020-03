Így alakítja át a járvány az online társkeresést és a szexet

Akár még jót is tehet bizonyos értelemben a tartós kapcsolatok kialakulásának a járvány alatt felállított sok tilalomfa.

Újra kell gondolni a magánélet ezen vonatkozását: az egyedülálló ismerkedésre vágyók okosabbja most azt gyakorolja, hogyan lehet átmenetileg szexelni érintés nélkül is.

A karantén és a kijárási tilalom a társkereső alkalmazásokat szokatlan problémával szembesíti, hiszen a Match, a Tinder, az OkCupid, a Randivonal és társai ugyan online alkalmazások, de végül is a virtuális randevúk célja, hogy az ismerkedők a fizikai valóságban találkozzanak egymással.

„A Tinder emlékezteti tagjait az óvintézkedésekre, amelyeket a válsághelyzetben be kell tartaniuk” – tette közzé a cég egy, az Egészségügyi Világszervezetre hivatkozó sajtóközleményében. A társkereső most éppen szokatlan funkciót vezet be, amely megengedi a felhasználóknak, hogy

a közvetlen földrajzi területükön kívüli emberekkel ismerkedjenek.

Az úgynevezett Passport-Útlevél szolgáltatás, ami lehetővé teszi, hogy bárkivel, bárhol a világon kapcsolatba léphessenek az app tagjai, április 30-ig ingyenesen elérhető a tinderezőknek.

Egyezzenek meg távoli dátumban

Dawoon Kang, a Coffee Meets Bagel társalapítója szerint az alkalmazásuk elkezdett tíz-tizenöt tagú virtuális találkozókat rendezni, amelyben az egymás iránt érdeklődők csupán üzeneteket váltanak.

A JWed nevű izraeli app már korán megvalósította az alkalmazáson belüli csevegést, s nem szűkítette le a dolgot az azonnali találkozás szervezésére. A program ezen részét még fejlesztik, de a koronavírus-válság elhatalmasodása felgyorsította a munkát.

Jazz, egy londoni nő a Technology Review szerint 2014 óta használ társkereső appokat: szerinte a gyorsrandi helyett a videohívások sokkal kevésbé alkalmivá tették a párkapcsolatokat.

Most először videón beszélgetünk, és a fizikai helyett előbb érzelmi kapcsolatot építhetek fel egy férfival – mondja. – Három hetes fizikai kapcsolat nélküli érzelmi kapcsolat azt eredményezheti, hogy képes leszek a rapidrandizókat elhessegetni, s kiválasztani azokat, akik talán valóban valami többet szeretnének.

Szex távolról

A koronavírus nem csak a randevúk bonyolításának normáit változtatja meg, hanem növeli a szexuális online technika népszerűségét is. Ez leginkább a karanténból következik – állítja Justin Lehmiller, a Kinsey Intézet kutatója.

Noha a koronavírus és a belőle következő tilalmak még mindig túlságosan újak ahhoz, hogy valódi elemzést lehessen végezni, Lehmiller azt állítja, hogy a mostani idők egyértelműen megváltoztatják viselkedésünket.

Itt nincs szükség a kézfertőtlenítőre

Sokan a legújabb szexuális eszközöket próbálgatják, mások virtuális valóság sztriptíz klubokba látogatnak el. Ilyen kezdeményezésbe fogott a New York-i székhelyű, kizárólag tagok által látogatható sztriptíz klub, a Die Happy Tonight (DHT) , amely a járvány miatt szorongóknak virtuális valóság öltáncosokat szerepeltet, magyarázta Kalin Moon cégalapító a The Postnak.

Az új VR táncok online elérhetők mobilon és virtuális sisakokkal azoknak, akik a regisztráción a „livefree” jelszót használják. Szerintük nem lehet eléggé értékelni az ingyenes ajánlatot, hiszen a klubtagsági rendesen 1200 dollárnál kezdődik – nyilván kizárólag a New York-i elit számára.

Más ez a bisznisz

A bevállalósak pedig az éppenséggel hivatalos üzleti célú Zoom internetes videókonferencia online szexpartijain vesznek részt.

És nyilván a PornHubon is nagyon mennek az aktuális felnőtt filmek, azaz a koronavírus ideje alatt készített házi videók. Március 23-tól a „coronavirus” kifejezésre a Pornhub ezernél több videót adott, azóta tízmilliók kerestek rá.

A „művek” állítólag mind házi készítésűek, s az oldal már négy alkategóriába osztja ezeket: apokaliptikus horror, unalom karantén idején, „közszolgálati bejelentések” – és olyan videók, amelyeknek valójában nincs semmi közük a koronavírushoz, de közzétevőik azt remélik, hogy ilyen címmel több kattintást érnek el.

Pácban az eszközgyártók

Polly Rodriguez, szexuális játékszer-kereskedő, az Unbound Babes alapítója szerint a koronavírus miatt a fejlett holmikat árusító cégek komoly nehézségekkel küzdenek, hiszen a megbetegedések kezdetén az első héten 30, a másodikon már 40 százalékkal nőtt a megrendelések száma, de a játékszerek többségét Kínában gyártják.

Lehmiller szerint

ma magasabb az egyedülálló emberek száma, mint valaha is korábban.

Közülük pedig nagyon sokan még sohasem éltek partnerrel vagy házastárssal egy fedél alatt.

De nemcsak a magányosakat érdeklik szerinte a játékszerek. A kényszerű különélés idején mind népszerűbbek a high-tech távirányítású eszközök, amelyekkel az elszigetelt partnerek nagy távolságból, igen árnyalt módokon tudnak örömet szerezni egymásnak.

A járvány most forradalmasítja a szexuális csúcstechnikát

– mondja Lehmiller.

Persze nem mindenki tud élni ezekkel a lehetőségekkel, akinek igénye lenne rá, mert a weben működő, kifinomult tech alkalmatosságok továbbra is drága, kevesek által kifizethető luxuscikkek maradnak.

Akik viszont nem fertőződtek meg és egyedülálló kapcsolatban élnek, változatlanul folytathatják magánéletüket: jövő év elejére talán sok-sok kisbaba érkezése várható.

