Emlékszünk Musk alagútjára Las Vegas alatt? Mindjárt elkészül

Elon Musk számtalan képtelennek tűnő, ám kitartása és tehetsége folytán így vagy úgy mégis megvalósuló ötleteinek egyike a világ első föld alatti autonóm autóközlekedésre alkalmas alagútrendszerének létrehozása.

Musk cége, a The Boring Company azt a rendszert építi, melyben az átlagos autónál alig szélesebb csőben suhannak az autók – mint egy csőpostában, akadálytalanul.

Az eredeti tervek szerint az autók óránként 240 kilométeres sebességgel haladhatnak benne, de Musk szerint a hosszú távú cél az óránkénti 480 kilométeres sebesség elérése egy speciális módszerrel. Jelenleg 16 utas közlekedhet benne, 250 kilométeres sebességgel.

A Las Vegas alatti rövid szakasz önvezető autók számára már majdnem kész.

Musk tette közzé a Twitteren, hogy egy év munka után a The Boring Company majdnem elkészült az első alagút kiépítésével Las Vegasban.

Tunnels under cities with self-driving electric cars will feel like warp drive

First operational tunnel under Vegas almost done

The @BoringCompany

— Elon Musk (@elonmusk) September 15, 2020