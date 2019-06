Elkészült a napelemmel 7 hónapig működő autó

Eddig csak hálózatról tölthető e-autót ismertünk. Most a holland székhelyű Lightyear a világon elsőként kifejlesztette a napelem-meghajtású elektromos kocsit.

Az itt látható Lightyear One vezethető prototípusát tegnap, június 25-én mutatták be. A startup és a flottamenedzsmenttel foglalkozó LeasePlan együttműködésének köszönhetően jövőre már nemcsak megvásárolni, de lízingelni is lehet a világelső öntöltő autót.

Jelenleg a világ összes forgalomban lévő autója egy fényévnyi távolságot, azaz mintegy 9 500 000 000 000 kilométert tesz meg együtt évente, fosszilis üzemanyagok felhasználásával.

A napenergiával működtetett autók legnépszerűbb versenye, a World Solar Challenge háromszoros győztesei által alapított Lightyear célja, hogy elősegítse, illetve felgyorsítsa a zöld közlekedésre való átállást, és 2035-ig napelemes járművek tegyék meg ezt a fényévnyi távolságot.

Hogy ezt valóra váltsa, a ma már százfős vállalkozás megalkotta a Lightyear One nevű szolárautó első működőképes prototípusát, amelyet tegnap mutatott be a nagyközönségnek.

A Lightyear One az első olyan, integrált napelemekkel felszerelt elektromos autó, amely évi 8000-10 000 kilométer megtételére képes kizárólag napenergia felhasználásával. Az ötüléses, összkerékhajtású modellel az akkumulátor kapacitásából adódóan egyetlen töltéssel akár 800 kilométer is levezethető.

A tervek szerint

a kereskedelmi használatra szánt Pioneer Edition változat jövőre, 2020-ban jelenik meg a holland utakon,

később pedig globális bevezetést is tervez a cég. Ebben támogatja őt a LeasePlan flottakezelő, amely már tavaly eldöntötte, hogy 2030-ra az összes autóját zéró kibocsátásúra cseréli.

Hogyan? Hét hónap töltés nélkül?

A Lightyear úgy tervezte meg az autót, hogy a tetején elhelyezett napelemeken kívül elektromos töltőcsatlakozás is lesz rajta, amely a standard (Schuko), a Type 2 és a Combo 2 csatlakozószabványokat is támogatja, így egy átlagos háztartási aljzatról is feltölthető 8 óra alatt.

Az innovatív jármű koncepciójának lényege viszont, hogy

több hónapon át üzemeltethető kizárólag napenergiával.

A startup weboldalán található kalkulátorral kiszámítható, hogy a megtett távolság alapján várhatóan hány villamos töltésre lenne szüksége évente. Ha például valaki Budapesten él és 10 000 kilométert autózik évente, akkor csupán hat alkalommal kell az elektromos hálózatról töltenie az autóját egy évben, ráadásul a tavasztól őszig tartó időszakban 221 napig egyáltalán nem kell ezzel bajlódnia.

Ezzel szemben a Lightyear szerint az egyik legjobbnak számító tisztán elektromos autót, a Tesla Model S P100D-t évente 30 alkalommal, a Volvo V90 típusú hibrid autót pedig 21-szer kell megtankolni ugyanekkora távolság megtételéhez.

És persze kényelem minden téren

A Lightyear találmányát letisztult dizájn, futurisztikus technológia és egyedi megoldások jellemzik.

A külső váz szerkezetét alumínium és szénszálak kombinációjából alkották meg, ezek a könnyű anyagok pedig már a Forma–1 autók esetében is bizonyították biztonságosságukat. A külsőhöz hasonlóan a belső terek is a biztonságot és a kényelmet szolgálják. Ahogy a normál autókat, a Lightyear One-t is ellátták hűtő- és fűtőrendszerrel.

Az viszont lényeges különbség, hogy nyáron nem kell szenvedni a forróságtól pár órányi parkolás után, mivel

a tűző napon hagyva automatikusan elindul a légkondicionáló a kocsiban,

kellemesen hűs környezetet készítve elő.

A csomagtartó kapacitása több mint 900 literes, ami a hátsó ülések lehajtásával legalább 1400 literre bővíthető, vagyis nagyobb tér áll rendelkezésre, mint a legtöbb SUV-ban. Így a bőröndöktől kezdve a bicikliken és sporttáskákon át a felfújható csónakokig szinte bármit bele lehet pakolni, ami egy család számára kellhet a nyaraláshoz.

