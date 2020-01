Eldobta az agyát egy Tesla: még nem lehet aludni a robotpilóta mellett

Nem hibáztatható a Tesla azért, mert a tulajdonosai jobban bíznak az autóiban, mint a gyár maga. A gyártó ugyanis folyamatosan hirdeti, s autói állandóan figyelmeztetik is az önvezető autó sofőrjeit, hogy a kocsi hiába olyan okos, nem nélkülözheti az emberi figyelmet.

Rajta kell tartani a kezet a kormányon, talpat a pedálon (a közelében), hogy bármikor visszavegyük az irányítást, mert a robotpilóta/autopilot még nem tökéletes.

Ilyen pillanatot örökített meg és tett közzé a Twitteren Alan Zavari, mikor

Az Autó-Motor vette észre a megosztást.

Mivel csúcsforgalmi dugóban, lépésben haladtak, Zavari átadta a vezetést a robotpilótának és nem figyelt, hogy mi történik. Mint az alábbi, Twitterbe ágyazott videón látható, a Model 3 egy darabig a helyzetben elvárható módon vánszorog előre, aztán valami zavar támadhatott a rendszerében, mert nekiugrott az előtte haladó járműnek.

A happy #Model3 owner here. Driven ~20k mi on #Autopilot.

Wondering why my car started moving when the semi in front of me was stopped.

Why ALL sensors SUDDENLY ignored the giant semi?

I hope @Tesla can provide answers as I’m not confident to use AP again. @ElectrekCo @elonmusk pic.twitter.com/n4lswrVuOS

— Alan Zavari (@AlanZavari) January 17, 2020