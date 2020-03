Bill Gates távozik a Microsoft parancsnoki hídjáról

A Microsoft társalapítója elhagyja a cég igazgatótanácsát. Egy korszak vége.

Bár bejelentése hirtelen jött, nem lett igazán meglepő. Valójában az utóbbi húsz évben Gates fokozatosan távozik az általa 1975-ben alapított társaságtól.

A hatvanöt éves Bill Gates a LinkedInen tett közleménye szerint mostantól inkább emberbaráti feladataira fókuszál.

A világ egyik leggazdagabb embere – hol ő, hol az Amazon-vezér Jeff Bezos áll a dobogó tetején – eddig is ismert volt filantropikus tevékenységéről, amelyet leginkább a Bill és Melinda Gates Alapítvány keretein belül fejt ki.

Közben a Microsoft köszöni, jól van: bár az elmúlt két évtizedben több vezérigazgató alatt működött, Satya Nadella vezetésével mondhatni reneszánszát éli.

Gate távozása beillik a decemberben megkezdett sorba, amelyben a Google társalapítói, Larry Page és Sergey Brin átadták a marsallbotot a jelenlegi vezérnek, Sundar Pichai-nak. Mind a Microsoft, mind a Google esetében a posztok átadása inkább szimbolikus jelentőségű: Pichai és Nadella egyaránt központi szerepet játszottak az új vállalati kultúrák kialakításában. Úgy tűnik, hogy a világ már régen eltávolodott azoktól a szabályoktól, amelyek szerint az alapítók építkeztek.

Gatesre sok feladat vár: most éppen a koronavírus kapcsán is. Családi alapítványa nagyrészt eddig is az egészségügyre összpontosított, s ő volt az, aki még 2018-ban arra figyelmeztetett, hogy

„a világnak fel kell készülnie a járványokra, mint egy a háborúra”,

de a világ nincs erre felkészítve, ami mindenkit érinthet, mondta.

Gates folyamatosan dolgozik: csak a héten jelentette be a Bill és Melinda Gates Alapítvány, hogy koronavírus-tesztkészleteket szállít a Microsoft székhelye közelében lévő Seattle-i otthonokba. Az Amazon Care-rel együttműködve.

Borítóképünkön Bill Gates 1995-ben a Magyar Állami Operaházban mutatja be a Microsoft Windows ’95 programját.