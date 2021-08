Barátságos(abb) áron jön a Galaxy Z Fold3 5G és a Galaxy Z Flip3 5G

A Samsung pazar ötletekkel – és az elődmodellekhez képest – egészen jó árakkal mutatta be két új csúcskészülékét, a Galaxy Z Fold3 5G-t és a Galaxy Z Flip3 5G okostelefonokat.

Ezt ne hagyja ki! Egyetért a baloldal: az autókat ki kell szorítani a fővárosból

Igazi meglepetés, hogy a Samsung az összehajtható készülékeinek árát az egekből levitte a földre, így mondhatni

egy prémium okostelefon árán lehet mostantól hajtogatható mobilt venni.

A különleges technikai megoldásokkal rendelkező készülékek persze így is drágák, de ahhoz képest, hogy például a Galaxy Z Flip3 5G elődje megjelenésekor 600 ezer forintba került, a most bemutatott „csak” 399 ezer Ft – ami sajnos már átlagárnak mondható a prémiumkategóriában.

Az összehajtható eszközök között elsőként a Z Fold3 5G és a Z Flip3 5G is IPX8 vízállósággal érkezik. Mindkét telefon a Samsung új Armor alumíniumával készült, amely a vállalat Galaxy készülékeinél alkalmazott eddigi legerősebb fém. A karcolódásból és az esésekből fakadó károktól a legkeményebb Corning Gorilla Glass Victus üveg védi a Z széria új tagjait. Ezen felül mindkét készüléken megtalálható egy új, nyújtható PET anyagból készült védőréteg, a főképernyő újratervezett rétegezésének köszönhetően pedig az 80 százalékkal ellenállóbb a korábbi modelleknél.

A Samsung büszkesége, a Rejtett zsanér, amely a Galaxy Z Flipben mutatkozott be, lehetővé teszi, hogy az eszköz stabilan megálljon különböző szögben kihajtva és így alkalmas legyen Hajlított módban való használatra is. A továbbfejlesztett seprőtechnológiának köszönhetően, zsanér belsejében található kefék rövidebbek lettek, így hatékonyabban képesek a port és az apró részecskéket távol tartani a Rejtett zsanértól, miközben óvják a készüléket és keskenyebb kialakítást tesznek lehetővé. Az alapos tesztelés során a Z Fold3 5G és a Z Flip3 5G is kiválóan működött még több mint 200.000 kihajtás után is. A készülékek kiemelkedő teljesítményét az 5nm-es chipkészlet és az 5G kompatibilitás teszi teljessé.

Galaxy Z Fold3 5G

A Z Fold3 5G 7,6 colos Infinity Flex, kihajtható határtalan kijelzőjén a felhasználók a Samsung legújabb megoldásának, a kijelző alatti kamera technológiának köszönhetően zavartalanul élvezhetik a kedvenc tartalmaikat teljes képernyős módban is:

A mobil kinyitva tabletté alakul.

A kamera fölé helyezett pixelekkel a Z Fold3 5G képes a teljes előlapon megjeleníteni az alkalmazások képét. Az új Eco² kijelzőtechnológiával a készülék 29 százalékkal nagyobb fényerőre képes, miközben kevesebb energiát fogyaszt. A böngészés és a telefon használata még simább és könnyebb a főképernyőn és a Fedlapi kijelzőn is elérhető 120 Hz adaptív frissítési rátának köszönhetően.

A Galaxy Z sorozatban elsőként a Note készülékek egyik legnépszerűbb megoldása, az S Pen támogatás is elérhető a Z Fold3 5G készülékben.

A Z Fold3 5G mellé két különböző S Pen is érkezik, az S Pen Fold Edition és az S Pen Pro. Mindkét modell az egyedi kialakítású visszahúzható Pro hegyével és nyomáselnyelő technológiával érkezik, így védik a Z Fold3 5G főképernyőjét, miközben hatékonyan használhatók. A Samsung eddigi legjobb S Pen eszközei minden eddiginél alacsonyabb késleltetéssel és kényelmes kialakítással teszik természetessé a jegyzetelést és rajzolást.

Galaxy Z Flip3 5G

A Z Flip3 5G a kihajtható, elegánsan kis helyen elférő változat.

Az újratervezett Fedlapi kijelző négyszer nagyobb, így megkönnyíti az értesítések és üzenetek megtekintését összehajtott állapotban. A felhasználók könnyedén nyomon követhetik a naptárjuk alakulását, ellenőrizhetik az időjárást és figyelemmel kísérhetik napi lépésszámukat az új Fedlapi kijelző widgetekkel, a kijelző háttérképét pedig úgy választhatják meg, hogy az illeszkedjen az új Galaxy Watch4 vagy a Galaxy Watch4 Classic órájukhoz.

A készülék legújabb kamerafunkcióival a felhasználók lenyűgöző szelfiket készíthetnek Hajlított módban.

A készüléket összehajtva gyorsan készíthetnek fényképeket, vagy akár videókat közvetlenül a Fedlapi kijelzőn a továbbfejlesztett Gyors felvétel segítségével, duplán kattintva a Z Flip3 5G bekapcsológombjára. A görgetés és a tartalmak megosztása gördülékeny és egyszerű a Z Flip3 5G új 120 Hz adaptív frissítési rátájának köszönhetően.

A Z Flip3 5G kiválóan segíti a kikapcsolódást, kényelmesen nézhetők rajta YouTube vlogok vagy tévéműsorok, amikor a készüléket letesszük magunk elé. A Z Flip3 5G új, továbbfejlesztett Dolby Atmos sztereó hangszóróinak köszönhetően nagy tisztasággal, mélységgel és térhangzással nyújt magával ragadó hangzást, függetlenül attól, hogy milyen tartalmat játszik le.

Az új, Hajlított mód panellel az alkalmazások nem csak látványosabbak, a használatuk is egyszerűbb. Amikor a készüléket csak részben csukják össze, a Hajlított mód panel új lehetőségeket kínál a Z Flip3 5G használatára. Videók esetében például a kép a kijelző felső felére, a vezérlőeszközök, mint például a fényerő- vagy a hangerőszabályozó pedig az aljára kerül.

Optimalizált kihajtható élmény

A Galaxy Z sorozattal a felhasználók több olyan alkalmazáshoz is hozzáférhetnek, amelyek teljes mértékben megmutatják a kihajtható kialakítás előnyeit. A Samsung partnerei az olyan vezető vállalatok, mint például a Google és a Microsoft, így a leggyakrabban használt appok is az egyedi igényekhez igazított formában érhetők el a készülékeken. A Microsoft Teams alkalmazáson lehetővé teszi a hatékony együttműködést: az optimalizált videóhívások során, Hajlított módban a felhasználók kihasználhatják az Office és a Teams által nyújtott lehetőségeket is. A Microsoft Outlook alkalmazás a Samsung kihajtható készülékeire optimalizált kettős elrendezése lehetővé teszi, hogy a felhasználók kinagyítva olvassák e-mailjeiket, miközben a további üzentek egy másik oszlopban jelennek meg, akárcsak a számítógépük képernyőjén.

Árak és elérhetőség

A két új Galaxy Z eszköz az eddigi legkedvezőbb áron érkezik. Magyarországon a Galaxy Z Fold3 5G 256GB 699 990, az 512GB-os változat 729 990 forintos, míg a Galaxy Z Flip3 5G 128 GB 399 990, a 256GB-os változat 419 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el.

A Galaxy Z Fold3 5G és Z Flip3 5G tegnaptól előrendelhetők. A Z Fold3 5G-t előrendelők egy úgynevezett Samsung Note Pack-et kapnak ráadásként, melyet a Samsung Members alkalmazáson keresztül igényelhetnek. Ennek tartalma egy 25W-os hálózati töltőfej és egy kihajtható tok S Pennel. A készülékek augusztus 27-től a kerülnek a boltokba. Emellett az előrendelési időszakban (augusztus 11., 16.30 óra és augusztus 26., 23.59 óra között) készülékbeszámítási kedvezmény promócióban is részt vehetnek a felhasználók, akik előrendelik a Z Fold3 vagy Z Flip3 készülékeket.