Amit a Huawei telefonok tulajdonosainak ma tudni kell

Mint az utóbbi időben kiszivárgott (kiszivárogtatták) Ark OS néven készül a kínai óriásvállalat új operációs rendszere, amelyik a Google alkalmazások kitiltása után futna a mobiljaikon.

Ark OS-en kívül nevezték már HongMeng OS-nek is: most úgy tűnik, Kínában „HongMeng OS”, a tengerentúli piacokon pedig „Oak OS” lesz a neve a Globaltimes híre alapján.

#Huawei is intensively testing its own operating system, to be named „HongMeng OS” for China market or „Oak OS” for overseas market, which is likely to be launched in August or September, sources say. https://t.co/hqA7JJdjjS

— Global Times (@globaltimesnews) 7 June 2019