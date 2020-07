A MateBook D 14 bivalyerős aksival érkezik

Az elegáns és könnyű fémvázas készüléket 14 hüvelykes, érintőképernyős FullView kijelzővel és 12nm AMD Ryzen 5 3500U mobil processzorral szerelte a Huawei.

A notebook erős aksija hosszú üzemidőt biztosít, s a Share funkciónak köszönhetően pedig kiválóan működik együtt egyéb okoskészülékekkel is. A Matebook D 14 misztikus ezüst színben ajándékkal előrendelhető, augusztustól pedig 264 ezres áron kapható.

Szemkímélő kijelző

A készüléket a FullView kijelzővel szerelte fel a gyártó, a felső és oldalsó kávák mindössze 4,8 mm vastagak, így a kijelző-test arány nyolcvannégy százalékos. A vékony kávákkal és az elrejtett kamerával a gyártó tovább csökkentette a notebook méretét, amely az egyik legkisebb és legkönnyebb saját árkategóriájában.

A 14 hüvelykes 16:9 IPS képernyő Full HD (1920×1080) felbontású, s 180 fokos szögben nyitható szét. A készülék alacsony kékfény-kibocsátását a TÜV Rheinland ellenőrizte, ezzel garantálva a szemek védelmét.

Pehelysúly, bivaly teljesítmény

A Matebook D 14 elegáns, minimalista fémvázzal érkezik, mindössze 322,5 mm x214,8 mm x15,9 mm és 1,38 kg.

A készüléket 12nm AMD Ryzen 5 3500U mobil processzor hajtja, ami erős teljesítményt nyújt a nagyfokú stabilitás és megbízhatóság mellett. AMD Radeon Vega 8 Graphics GPU-ja kiváló grafikai feldolgozást biztosít.

A 8GB kétcsatornás DDR4 memóriával felszerelt notebook megterhelő alkalmazásokat is képes kezelni. Az SSD nagysebességű PCle interfészen keresztül csatlakozik az alaplaphoz, a kétantennás WLAN modul pedig hatékonyan veszi a WLAN jeleket.

Túlmelegedés nélkül mehet a FullHD

A Shark Fin Fan 2.0 hűtőrendszer kiváló légkibocsátást és hűtőteljesítményt nyújt; az intelligens szűrőtechnológia figyeli a rendszer hőmérsékletét és valós időben kezeli a hűtést, miközben fenntartja a halk működést.

A készülék hosszú ideig használható, köszönhetően a 56Wh akkumulátornak és az intelligens energiatakarékos funkcióknak. A felhasználók akár tíz órán keresztül nézhetnek 1080p videókat a Matebook D 14-en. A notebook 65W-os C típusú hordozható töltővel érkezik, amellyel minden USB-C porttal rendelkező Huawei okostelefont és tabletet össze lehet kötni és akár fel is lehet tölteni. A túlmelegedéstől védő funkció automatikusan leállítja a töltést, amint a hőmérséklet eléri a biztonságos határ tetejét.

Az új készülék új Huawei Share funkcióval érkezik, mely értelmében a Matebook és a Huawei okostelefon kölcsönösen használhatja egymás kijelzőit, így rendkívül egyszerűen húzhatók át fájlok az eszközök között, az okostelefonra mentett tartalmat pedig közvetlenül a notebookon is meg lehet tekinteni. A notebookhoz csatlakoztatott eszközökkel ráadásul az okostelefon is irányítható, így nem kell a zsebünkbe nyúlni, ha például hívást akarunk fogadni, felvethetjük a telefont akár a párosított MateBook-on is, hiszen annak webkamerája és mikrofonja továbbítja hangunkat és akár videónkat is a másik fél számára.

Borítóképünk illusztráció