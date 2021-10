A leghosszabb ideig tartó drónrepülés világrekordját állították fel

Ezzel túlszárnyalta az eddigi csúcstartót, a Boeing leányvállalata, az Aurora Flight Sciences által készített Oriont, mely 2014-ben 80 órán 2 percen és 52 másodpercen keresztül repült egyhuzamban.

Az egyetem megkapta a világrekordról szóló elismerést a Nemzetközi Asztronautikai Szövetségtől (IAF).

80h 46m 35s in the air 😅

The Feng Ru 3-100 #UAV of the @Beihang1952 University Team 🇨🇳 took off on 18 May and landed more than 3 days later!

Record: https://t.co/NfcIeiOiDX

Status: preliminary world record claim#aviation #china pic.twitter.com/kNfv1yPG14

— FAI (@airsports_fai) May 31, 2021