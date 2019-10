A közösségi média is a genderideológia melegágyává vált

Micsoda előzékenység! Mind a Facebook, mind a Google lehetőséget teremt már azok számára, akik képtelenek magukat nőként vagy férfiként meghatározni. Mi több, a transzneműség trendje már az egyik legnagyobb brit műsorszolgáltatót, a BBC-t is utolérte.

Manapság már nem telik el hét, de sokszor még egy nap sem anélkül, hogy ne jönne egy újabb hír, egy újabb cikk a genderideológiáról és annak reklámozásáról. Az új nemi identitások támogatásába pedig beszállt már a közösségi média is.

A Facebookon már például meg lehet adni egyedi nemet, és lényegében bármit lehet írni arról, hogy az ember minek tartja magát.

A V4NA Hírügynökség cikke arra is emlékeztet, hogy egyre több helyen jelenik meg a genderideológia a hétköznapi életben. Van, ahol már koedukált mosdókat alakítanak ki, amit a lányok sínylenek meg , egyes helyeken pedig iskolákban oktatják a nemi identitásról szóló új elképzeléseket.

De begyűrűzött a jelenség a gyerekek játékai közé is: Franciaországban ugyanis be akarják vezetni, hogy a játékokat ne lehessen megkülönböztetni aszerint, hogy fiúnak vagy lánynak valók.

Most az is kiderült, hogy a genderideológiát és annak követőit a közösségi média is támogatja. Az egyik legnagyobb ilyen felületen, a Facebookon lehetőség van megadni az embernek a nemét is, amire azonban már nem csak két lehetőség van – férfi és nő – hanem megjelenik egy egyedi kategória is.

Ha ezt választja ki az ember, akkor egyenesen megkülönböztetett bánásmódot kap az internetes felülettől. Míg ugyanis a férfi és a női nemnél egyszerűen csak ki lehet választani a megfelelő lehetőséget, addig az egyedi nem kiválasztása után plusz kérdések jelennek meg. Például megkérdezik a felhasználót, hogy minek gondolja magát – ide pedig azt írhat az ember, amit csak akar.

A képzeletnek és a különböző trendeknek semmi sem szab határt, így akár azt is bele lehet írni, ha valaki például pingvinnek gondolja magát.

Bár a pingvineknek már enélkül is van elég bajuk: mint azt mi is megírtuk, szeptember elején egy londoni akváriumban egy leszbikus pingvinpár fogadott örökbe egy gendersemleges pingvinbabát. A Sea Life London dolgozói ugyanis úgy döntöttek, nem akarnak ráerőltetni a pingvinbabára semmilyen nemet, ezért gendersemlegesen nevelik.

Visszatérve azonban a média és a genderideológia kapcsolatához, a Facebookon annyira ügyelnek a teljes PC-ségre, hogy a standard profilképeknél is megjelenik a gendersemleges ábrázolás.

A közösségi médiában létezik azonban már egy újabb lehetőség is.

De nemcsak a Facebook reklámozza felhasználóinak a nemiség új trendjét, hanem a Google is. Egy email fiók létrehozásánál hasonló dologgal találkozik az ember, mint a Facebook oldalán, ugyanis itt is meg lehet adni egy egyedi nemi kategóriát.

Második kérdésként pedig nagyon előzékenyen megkérdezi mind a Facebook, mind pedig a Google, hogy mit szeretne a szóban forgó felhasználó, minek szólítsák őt a felületen. Itt is három lehetőség közül lehet választani: kérheti az ember, hogy uramnak vagy hölgyemnek szólítsák, de megjelenik az angol nyelvben használatos „they, them” névmás is, ami semmilyen nemet nem jelöl.

A fentiek mellett a napokban kapcsolatba hozták a transzneműség trendjével az egyik legnagyobb brit műsorszolgáltatót, a BBC-t is. John Humphrys egykori munkatárs szerint a BBC eleve elfogult egyes kérdésekben, mert a hírcsatorna főnökei mind erősen baloldali beállítottságú egyetemekre jártak, így magukkal hozták onnan az ideológiákat.

BBC Biased in Transgender, Immigration Debates, Says Former Host https://t.co/Sv8PUze54F — Breitbart London (@BreitbartLondon) October 8, 2019

Humphrys arra is kitért, hogy a transzneműséggel kapcsolatban a BBC inkább elfogadó, mintsem semleges, amikor eredetileg annak kellene lennie.

A volt televíziós hozzátette, ő maga abban hisz, hogy az emberek férfinak vagy nőnek születnek, nincsen végtelen számú nemi kategória.

Éppen ezért is aggasztja, amikor a gyerekeket arra biztatják, bármik lehetnek, hiszen manapság gyógyszerekkel bármelyik nemet meg lehet változtatni.

