A Fitpuli nyerte a Startup Innovációs Díjat

Egészségfejlesztő mobilalkalmazásáért a győri Fitpuli Kft. nyerte a Magyar Innovációs Szövetség és a Valor Hungariae Zrt. 2019-es Startup Innovációs Díját.

Az applikációt az elismerés szerdai díjátadóján Budapesten az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) innovációért felelős helyettes államtitkára méltatta. Gulyás Tibor üdvözölte, hogy a Fitpuli alkalmazás a digitális lehetőségeket hasznosítva kiemelkedő gazdasági és társadalmi hasznot eredményezett. A fejlesztők helyesen ismerték föl, hogy az applikációjukat vállalati közösségek is hasznosíthatják, hiszen az egészségre költött források a munkaadók számára sokszorosan megtérülnek – tette hozzá.

A nyertes céget a Valor Hungariae Zrt. tudományos igazgatója is köszöntötte. Lőwy Dániel a mobilalkalmazások jelentőségét méltatta kifejtette, hogy világszerte 2,7 milliárd okostelefon, és 1,35 milliárd tablet működik. Egy felhasználó átlagosan 30 mobilalkalmazást használ. Az applikációk számát megbecsülni is nehéz, a nagy internetes áruházak több milliót kínálnak, jövedelmezőségük dollárban kifejezve százmilliárdokban mérhető. A nagy számok kiemelkedő társadalmi elvárást jeleznek, de azt is mutatják, hogy a verseny rendkívül erős – tette hozzá.

A Fitpulinak ilyen körülmények között sikerült kitűnnie a mezőnyből,

köszönhetően annak, hogy a legkorszerűbb digitális termékfejlesztési tudással, tudományos kutatások alapján készült.

Az alkalmazás az adatvédelmet biztosítva képes összekapcsolódni más egészségügyi platformokkal, és készít személyre szabott programokat az egészség megőrzéséhez. A Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke hangsúlyozta, hogy a Startup Innovációs Díj eddigi nyertesei eddig mind gyors növekedési pályát futottak be. Pakucs János szerint a Fitpuli eredményei bizonyítani fogják, hogy a bírálók idén is jól döntöttek, amikor kiválasztották a nyertest.

Az elismerést a Fitpuli Kft. ügyvezető igazgatója köszönte meg. Oláh Dániel elmondása szerint olyan szolgáltatást akartak fejleszteni, amely az egészségmegőrzést a megelőzésre alapozva ösztönzi. A cégvezető abban bízik, hogy a megkezdett pályát folytatva már idén kiléphetnek a nemzetközi piacokra is.

A 3 éve alapított Fitpuli hatékony munkavállalói egészségprogramot kínál munkáltatóknak, illetve közösségeknek. Tavaly már majdnem 25 millió forintos árbevételt ért el, és 340 millió forint forráshoz is jutott több befektetőtől.

A Magyar Innovációs Nagydíj bíráló bizottsága 46 jelentkező közül választotta ki az idei nyertest. A 9 éve alapított elismerést minden évben a kiemelkedő hasznot eredményező, világszínvonalú fejlesztésnek ítélik oda a szervezők.

Borítóképünk illusztráció