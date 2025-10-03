Brutálisan drágultak az Xbox Game Pass díjai, az előfizetők kiakadtak (videó)

Október elején teljesen átalakult a Microsoft népszerű szolgáltatása, a Game Pass. Az új struktúra nemcsak a csomagok elnevezésében, hanem az árakban is látványos változásokat hozott. A Game Pass Ultimate, amely eddig 5990 forintba került, mostantól csaknem a duplájáért, 10 890 forintért érhető el havonta. Ezzel párhuzamosan a többi előfizetés is jelentősen megdrágult, miközben a csomagok tartalma részben átalakult – írja az Origo.

Forrás: AFP

A Microsoft döntése komoly vitát váltott ki, hiszen a Game Pass eddig a játékosok egyik legkedvezőbb ajánlata volt: egyetlen havi díjért hatalmas könyvtárhoz lehetett hozzáférni, köztük vadonatúj megjelenésekkel. Az új árak azonban sokak számára megkérdőjelezik a szolgáltatás vonzerejét.