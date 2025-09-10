4 órája
Számtalan dizájnfrissítést kapott az új iPhone 17 – itt vannak a hazai árak
Eljött az iPhone Air, minden idők legvékonyabb Apple kütyüje, aminek persze nem az ára lett keskeny. Szerintünk idén a legbölcsebb választás az újratervezett iPhone 17 lesz. A 17 Prót pedig akár 8-szoros zoomra is képes telével látták el.
Forrás: Getty Images
2019, az iPhone 11-es debütálása óta az Apple lényegében ugyanazt a dizájnt koptatja: a tegnapi, Cupertinóban bejelentett iPhone 17-es újdonságok komoly változásokat hoztak. Bár a 17-es hasonlít a korábbi iPhone-okra, a Pro modell teljesen új kameraelrendezést kapott. És a sokat pletykált szupervékony iPhone Air váltja fel az eredetileg iPhone 17 Plusnak szánt modellt.
Péntektől előrendelhető, jövő hét péntektől megvásárolható az iPhone 17-es 399 990, az iPhone Air 499 990, az iPhone 17 Pro pedig 549 990 forintos ártól.
iPhone Air
Az Air beleállt a 2025-ös áramlatba, amelyben egyre több mobil lesz egyre vékonyabb: ilyen a Samsung Galaxy S25 Edge vagy a Honor Magic V5.
Vastagsága (vékonysága) nagyjából hét hitelkártyányi. Ez 24 grammal kisebb súlyt jelent az iPhone 16-oshoz képest, ami érzetre a számoknál sokkal többet jelent, mivel nagy, 6,5 hüvelykes a képernyője. És ez az egyetlen idei iPhone, amelyiknél titánt használnak a keret tartósságának növelése érdekében. Az előlapján ott az új Ceramic Shield 2, ami a gyártó szerint háromszor jobban áll ellen a karcolásnak és négyszer jobb az ütésvédelme. Hátlap maradt a Ceramic Shield üvegkeverék.
Még mindig van egy kameradudor, de legalább vízszintes (mint egy bizonyos Google telefon), de a karcsúságnak is megvan az ára: csak egy kamerát kap a vevő. Képes némi zoomolásra, de nincs ultraszéles látószögű kamerája, aminek nem fognak örülni a mobilfotósok.
Megtartja a korábbi iPhone-funkciókat, mint például a Dynamic Islandot, az Action Buttont és a Camera Controlt. A szelfikamera 24 megapixeles lett, és új érzékelőjével fekvő vagy álló tájolásban is készíthetünk szelfiket anélkül, hogy a telefont döntögetni kellene.
Az Apple szokás szerint semmi konkrétumot nem árul el a „nagy sűrűségű akkumulátoráról”, de éljünk a gyanúval, hogy nem véletlenül tolják annyira a MagSafe külső akkumulátort. A telefont az új A19 Pro chip hajtja, az Apple ProMotion 120 hertzes kijelzőfrissítési frekvenciájával és mágneses Qi2 25 wattos vezeték nélküli töltéssel rendelkezik. Fekete, fehér, világos arany és világoskék színben kapható.
iPhone 17 Pro
Szembeötlő az újratervezett kamerarendszer, amit elegánsan Apple Camera Plateau-nak hívnak. A korábbi négyzet alakú kameramodul helyett egy hosszú, vízszintes kamerasávot látunk: végre nem fog billegni az asztalon.
Érdekes módon az Apple legdrágább modelljei visszatérnek az alumíniumhoz a titán helyett. Az alumínium jobban tűri a hőt, olcsóbb és könnyebb, nem is beszélve a kisebb szénlábnyomról (100 százalékban újrahasznosított alumíniumból készült). Egyedül az iPhone Air maradt titán: aki azt hiszi, az olcsósítás árcsökkenést eredményezett, sajnos téved.
Gőzkamrás hűtőrendszert mutattak be ezeken a telefonokon, amely segít nekik rendesebb terhelés alatt is hűvösen maradni. (Ezt a megoldást Android-telefonokban évek óta használják.)
Mark Zuckerberg beperelte Mark ZuckerbergetAnyagi hátrány és számtalan kellemetlenség érte.
Remek, hogy a teleobjektív most egy 48 megapixeles érzékelőt kapott, mint az ultraszéles látószögű és a fő kamera. A megapixelszám növekedése részletesebb fényképeket, de jobb zoomot is jelent: egészen pontosan 4x optikai zoomot. Ami technikailag visszalépés a korábbi Pro modellek 5x optikai zoomjához képest, de az Apple szerint ez a kamera egyesített erőkkel 8x zoomot tud elérni. És állítólag akár 40x digitális zoomra is alkalmas.
Ez azért még mindig elmarad például a Samsung Galaxy S23 Ultra 10x optikai zoomjától. A Google és a Samsung zászlóshajói 5x zoommal rendelkeznek, és mindkettő akár 100-szoros nagyítást is elérhet mesterséges intelligencia fejlesztésekkel.
iPhone 17
Megkockáztatjuk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján idén az iPhone 17 lehet a legjobb döntés az új iPhone-ok közül. (A 17 Plus eltűnt a színről.)
Képernyője hatalmas előrelépés a 16-oshoz képest. Először is, nagyobb. Másodszor, végre megkapta a más gyártóknál már megszokott 120 hertzes frissítési gyakoriságot is (a kijelző másodpercenként 120 képkockát fog mutatni a 60 helyett), ami hatalmas különbség a kijelző általános válaszideje szempontjából.
A kijelző üvege „Ceramic Shield 2”, ami az Apple szerint háromszor karcállóbb, mint a korábbi iPhone-ok.
A hátlapon csak két kamera található három helyett – egy 48 megapixeles főkamera és egy 48 megapixeles ultraszéles látószögű kamera. Az összes iPhone továbbfejlesztett, 18 megapixeles szelfikamerájú, amely mostantól támogatja az Apple Center Stage technológiáját. A Dual Capture funkcióval egyszerre is rögzíthetünk az előlapi és a hátlapi kamerával. Mindezt kiegészíti a Qi2 25 wattos támogatás a gyorsabb, 25 wattos vezeték nélküli töltés érdekében (az Air teljesítményét 20 wattban korlátozták).
Digitália
- Betiltották a közösségi médiát: véres tüntetések, 19 halott, sebesültek
- Brutálisan hat az emberi szervezetre az űrutazás: gyorsuló öregedést is okoz
- Mark Zuckerberg beperelte Mark Zuckerberget
- Hiába süt annyit a nap, a hazai napelemek is megszenvedik a klímaváltozást
- Egy hét alatt csaknem harmincezren töltötték le a kártékony pdf-szerkesztőt