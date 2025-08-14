Egyre többen kérnek orvosi tanácsokat a mesterséges intelligenciától, a Microsoft fogyasztói mesterséges intelligenciája például napi több mint 50 millió egészségügyi témájú tanácsot nyújt. Nem alaptalanul: az Egyesült Államokban az orvosi munkakör gyakorlásához szükséges orvosi engedélyezési vizsgát használják referenciaértékként a mesterséges intelligencia minősítésében. Az MI mindössze három év alatt elérte a szinte tökéletes pontszámokat a vizsgán, a mesterséges intelligencia immár 80%-os pontossággal diagnosztizál, szemben az emberi orvosok 20%-os teljesítményével.

A meghökkentő adatok ellenére érdemes vigyázni: a pontatlanul feltett kérdésekre rossz válaszokat kaphatunk; s a válaszok forrását is érdemes átkutatni.

Nem rég számolt be az Annals of Internal Medicine: Clinical Cases folyóirat egy pórul járt férfiről, aki vakon elfogadta a mesterséges intelligencia által vezérelt chatbot tanácsát.

A 60 éves, az Egyesült Államokban élő, egészségtudatos férfi korábbi tanulmányaiból kiindulva úgy döntött, kiiktatja a sót (nátrium-kloridot) az étrendjéből. Megkérdezte a ChatGPT-t annak alternatívájáról. A mesterséges intelligencia a nátrium-klorid helyett nátrium-bromid használatát javasolta. Az illető online be is szerezte a nátrium-bromidot, és precízen beépítette az étrendjébe.

Bár a nátrium-bromid használható nátrium-klorid helyett, például a fürdőkád tisztítására – nem pedig az ételek sózására –, a ChatGPT

nem magyarázta el ezt a fontos összefüggést, és nem is kérdezte az illetőt, hogy milyen céllal akarja helyettesíteni a nátrium-kloridot.

A férfi a nátrium-bromid fogyasztásának megkezdése után három hónappal kereste fel a sürgősségi osztályt, és arról már kótyagosan beszélt, hogy a szomszédai meg akarják mérgezni.

Kórházi tartózkodása első 24 órájában paranoid téveszmék, hallási és vizuális hallucinációk tüneteit mutatta. Megpróbált megszökni a kórházból, kényszerpszichiátriai osztályon kezelték. Antipszichotikumok és intravénás infúziók beadása után nyerte vissza önuralmát, és akkor tudta csak elmesélni a ChatGPT-vel folytatott konzultációt.