Egy egymillió Spotify-hallgatóval rendelkező rockbandáról derült ki, zenészei nem is léteznek

Először nyolc hónapja, a Reddit popzenei subredditjében figyeltek fel, hogy egy gyakorlatilag ismeretlen, semmiből feltűnt zenekar, a Velvet Sundown, a Spotify-on hirtelen hallgatottsági csúcsra jutott.

Például hogy az Igloo című daluk, ami egy B-oldalas szám, és még videója sincs, három héttel a megjelenése után is a csúcson maradt, az eléggé durva, nem? Kezdetben nem volt semmi promójuk, mégis hamar kedvenccé váltak, s miután előadták élőben tényleges címadó dalukat, a Get Loud-ot, onnantól ment, mondhatni vágtatott a szekér.

Debütáló albumuk, a Floating on Echoes június 5-én jelent meg, és hatalmas sikert aratott az interneten. Az album legnépszerűbb dala, a békepárti folk-rock dal, a Dust on the Wind június 29. és július 1. között megszerezte az első helyet a Spotify napi Viral 50 listáján Nagy-Britanniában, Norvégiában és Svédországban.

Itt meghallgathatjuk a Dust on the Windot:

Egy quebeci székhelyű IT-szakértő a Velvet Sundown zenekar szóvivőjének adta ki magát Andrew Frelon (franciául lódarázs) néven és hamis információkat közölt a Rolling Stone magazinnal az ő úgynevezett ügyfeleiről.

Néhány elkötelezett rajongó gyanút fogott, hogy gyakorlatilag semmi nyoma sincs az interneten senkinek, aki bármilyen módon a zenekarhoz köthető lenne. Aztán Lódarázs bevallotta, csak trollkodni akart az interneten... Semmi sem igaz velük kapcsolatban.

Ideje volt alaposabban szemügyre venni a banda albumának borítóképét: a zenészek kissé valószerűtlenek, a gitáros keze görbe, ujjai furcsán fonódnak hangszerére – ilyesmikről lehet felismerni, hogy mesterséges intelligenciával készültek. De nem csak a képek! A zenészek nem léteznek, MI generálta a zenekar tagjait, írta és előadta a dalaikat.

Dalszövegeik jól ötvözték a háborúellenes érzelmeket és más kliséket, mint például: „Semmi sem tart örökké, csak a föld és az ég, elillan, a pénzed sem ér többet.”

Az ál-rocksztárok szokatlanul gyorsan adtak ki újabb s újabb albumokat, csak júniusban kettőt, aztán megint egyet július közepén.

Most hétvégén Spotify-os életrajzában fedte fel a zenekar a titkát:

A Velvet Sundown szintetikus zenei projekt, amelyet emberi kreatív irányítás vezérel, és amelyet mesterséges intelligencia támogatásával komponálnak, hangosítanak és vizualizálnak. Ez nem trükk, hanem tükör. Művészi provokációnk célja, megkérdőjelezni a szerzőség, az identitás és magának a zenének a jövőjét a mesterséges intelligencia korában.

Nem tudni, hogy a Velvet Sundown streaming hallgatott dalai után megkapja-e a neki járó bevételt a Spotify-tól, meg a többi platformtól, amelyektől a listavezető dalok után csinos bevételre lenne jogosult. Amúgy július 15-től a YouTube bejelentette, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalmak esetében leállít mindenféle bevételszerzési lehetőséget, beleértve a hirdetéseket is, írja a G Data.