Egy új kutatás szerint az állatok reagálnak a növények titkos hangjaira (videó)

Az első bizonyítékot, hogy az állatok reagálnak a növények hangjaira, a Tel-avivi Egyetem kutatócsoportja szolgáltatta. Az eLife folyóiratban megjelent kutatásból kiderül, a nőstény molyok nem rakják le petéiket a paradicsomra, ha a növény olyan „szorongással társítható” hangokat ad ki, ami azt üzeni, nem egészséges.

Kimutatták, a növények úgymond „sikoltanak”, ha bajban vannak vagy betegek (that plants scream when they are distressed or unhealthy). A növényekkel kapcsolatban igencsak szokatlan, „szorongás”, „sikoltozás” kifejezést az egyik kutató, Yossi Yovel, a Tel-avivi Egyetem professzora használta a BBC-nek adott interjújában.

A kibocsátott 20 000 hertznél magasabb frekvenciájú hangok ultrahangok. Kívül esnek ugyan az emberi hallástartományon, de sok rovar, denevér és néhány emlős is képes érzékelni ezeket. Az alábbi videóban hallhatóvá tették többek között a paradicsom hangját:

Lehetséges, hogy sokféle állat a növények hangja alapján hoz döntéseket, például hogy beporozza-e őket, netán elbújjon-e bennük, vagy megegye azokat.

A kutatók gondosan ellenőrzött kísérletek sorozatával bizonyították, hogy a lepkék reagálnak a növények hangjára. A különböző növények olyan frekvenciájú ultrahangot bocsátanak ki, ami sok lepke hallási tartományában van.

„Azt gondoljuk, hogy számtalan bonyolult interakció létezhet, és ez csak az első lépés a megismerésükre” – mondja Yossi Yovel.

Vizsgálták azt is, hogy a növények egymásnak képesek-e hangokkal információt átadni, és tudnak-e erre reagálni, például megőrizni a vízkészletüket aszályos körülmények között – magyarázza Lilach Hadany, az egyetem másik professzora.

A kutatók nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy a növények nem érző lények, az említett hangokat vélhetően a helyi körülmények változása okozta fizikai hatások keltik. Felfedezésük azt igazolja, hogy ezek a hangok hasznosak lehetnek más olyan állatok, növények számára, amelyek képesek érzékelni akusztikai jelzéseiket.

Ha így van, akkor Hadany professzor szerint a növények és az állatok közösen fejleszthették ki a hangok kibocsátásának és meghallásának képességét, a kölcsönös haszon érdekében.