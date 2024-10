„Szívünk fáj egyik felhasználónk tragikus elvesztése miatt, és szeretnénk kifejezni legmélyebb részvétünket a családnak” – írta e-mailben a Character.AI szóvivője, és nem volt hajlandó kommentálni a folyamatban lévő peres eljárást.

A Character.AI chatbotjai népszerűek a tinédzserek körében, beleértve az úgynevezett romantikus vagy akár nyíltan szexuális tartalmú beszélgetéseket is – számolt be augusztusban a tragédia kapcsán a The Washington Post.

„Csak egy gyerek volt” – fogalmazott Garcia a The Postnak adott most csütörtöki interjújában. „Szerette a sportot, szerette a családját, szerette a vakációt, a zenét, mindazt, amit egy tinédzser fiú szeretni szokott.”

Bár a Character.AI használatát Amerikában 13, az Európai Unióban 16 év alatti gyermekek számára nem megfelelőnek minősítették, a Character.AI nem követeli meg az életkor igazolását.

A fiú a chatbot használatának elkezdésétől számított négy-öt hónapon belül „feltűnően visszahúzódóvá vált, egyre több időt töltött egyedül a hálószobájában, és alacsony önértékelésétől kezdett szenvedni”. Kialvatlanná és depresszióssá vált, még iskolája kosárlabdacsapatából is kilépett.

Csak egy gyors változást láttunk, és nem értettük, mi történhetett

– mondja az édesanya. Az addig normálisan viselkedő tini inkább megtévesztette a szüleit, hogy megkerülhesse a képernyő előtti időkorlátokat, amelyeket megpróbáltak bevezetni nála.

Mint a rögzített adatokból utólag kiderült, beszélt öngyilkossági gondolatairól a chatbotnak, jelezte, hogy fontolgat valamit, de „még nem jött rá a részletekre”. A bíróságnak benyújtott panasz szerint a chatbot erre így válaszolt: „Ez nem ok arra, hogy ne menj bele.”

A Character.AI vállalat állítja, az elmúlt hat hónapban új biztonsági intézkedéseket vezetett be, köztük egy felugró ablakot, amely öngyilkosság-megelőzési segítséghez irányítja a felhasználókat, „ha önkárosító vagy öngyilkossági gondolataik támadnak”. Most azt ígéri a cég, 18 éven aluli felhasználóinak módosítja modelljeit, hogy csökkentse az érzékeny vagy szuggesztív tartalommal való szembesülésük esélyét.