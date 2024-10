A használt termék online vásárlása jellemzően ad-hoc, nem rendszeres tevékenység, a vevők háromnegyede csak alkalmanként végzi. Tízből heten pozitív élményként élték meg a vásárlást, kifejezetten negatív tapasztalata mindössze a vevők 4 százalékának van. A magyar lakosság negyede tervez a következő egy évben (is) használt terméket venni online, harmada nem tervezi kifejezetten, de nem is zárkózik el ettől. Többségüknek már van benne tapasztalata, de a nem vásárlók negyede is nyitott rá.

Divatcikkeket vesznek a legtöbben használt állapotban

A használt termékek árusításának egyik legrégebbi műfaja a turkáló, amely még ma is népszerű: a használt árut hagyományos boltban vásárlók kétharmada vett már divatcikket (ruha, cipő, táska) másodkézből, ugyanez az online vásárlók felére igaz. A divatcikkeket kivéve nincsen különbség abban, hogy mit és milyen arányban vesznek offline és online.