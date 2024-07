Készítsen egy kattintással videót – akár magyar hanggal!

Az Invideo oldalára bármilyen, tetszőleges – akár erre a célra létrehozott – e-mail címmel be lehet jelentkezni, ennél több befektetésre nincs szükség. Egyszerűen csak le kell írnunk a holnapon a szövegmezőbe, hogy mit akarunk látni és pár perc alatt elkészíti a mesterséges intelligencia képpel-hanggal, aláfestő zenével a letölthető, akár Youtube-kész formára vágott videót.

A szöveges felszólítások lehetnek nagyon egyszerűek – mi először cicakedvelőként a Cats on the train, azaz, macskák a vonaton címet adtuk meg. Jobb, nem annyira véletlenszerű eredményt kapunk, ha több részletet írunk elő.

Pár percig eltart a generálás, lehet kérni egy jelölő négyzeten, ha elkészültéig másutt akarunk internetezni, figyelmeztessen, mikor elkészült. A generálás ideje alatt egyébként a régi, celluloid filmekre emlékeztető, karmolt, rontott felületet látunk.

A cicás film elkészülte után szándékosan lehetetten feladatot kapott tőlünk az MI: készítsen filmet Magyarul beszélő halak egy akváriumban címmel. Nos… A videót előállította, s a film tényleg magyarul beszél.

Az ingyenes változat 480 px, alacsony felbontású, vízjelezett: 20-48 dollár közötti összegért veszik le a vízjelet, s a felbontás akkor 1080 pixeles HD lehet.

Hozzon létre saját zenét

Az Udio ingyenes dalstílusokkal kísérletező zeneszerző appját is kipróbálhatjuk, mi a Heartbreak at the movie theater, ‘80s ballad, azaz, Szívfájdalom a moziban, '80-as évek ballada címet adtuk: az MI-vel alkotott művünk pillanatok alatt létrejött és itt lehet meghallgatni.

Udio-nak elég megadni egy témát és egy műfajt, elvégzi helyettünk a többi munkát – meglepően jól. Használhatjuk a saját dalszövegünket is.

Meglepetésünkre Petőfi Sándor (elnézést!) Anyám tyúkja versének első bekezdésével is elsőre megbirkózott, s tulajdonképpen egészen tűrhető dalt ütött össze belőle.