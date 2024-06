Idén újra várja a nevezéseket hazánkból is az akár tízezer amerikai dolláros díjazású Huawei XMAGE Awards fotópályázat, amelyre bármilyen Huawei mobiltelefonnal készített fényképeket lehet beküldeni. A 2017 óta megrendezett versenyen eddig a világ több mint 170 országából és régiójából neveztek, összesen csaknem négymillió alkotással. Ez a hatalmas képanyag alkotja az XMAGE Awards saját kulturális örökségét, amely az emberek világszerte megörökített történeteinek darabjait őrzi.

Forrás: XMAGE Awards

A verseny célja, hogy platformként szolgáljon a mobiltelefonos fényképezés legjobbjainak elismerésére, ösztönözve a különleges nézőpontokat és a határtalan kreativitást. Az idei versenyen új kategóriákban is lehet nevezni, így „Pillanatok”, „Arcok”, „Távol, mégis közel”, és a „Stílus” kategóriákban is megmérettethetjük magunkat. A különböző kifejezési formák és témák felfedezésére, valamint a gyártó zászlóshajó készülékeinek képalkotó képességeinek használatára ösztönzésül új díjakat vezettek be, például a Best of Pura Series (A Pura széria legjobbjai) és a Best of Mate Series (A Mate széria legjobbjai) elismerést.

Forrás: XMAGE Awards

A győztesek fotóit a többi között nemzetközi promóciós platformokon is megjelenítik, emellett a legjobb pályaműveket beküldők akár fejenként 10 ezer amerikai dolláros pénzjutalomban részesülnek.

Az alkotások beküldési határideje: 2024. szeptember 15. 18:00 óra.

A verseny elmúlt 12 évének legjobb mobiltelefonos fényképeit egyébként nagyszabású nemzetközi fotókiállításon mutatta be a Huawei. Az Egy meghitt világ című tárlat a mobilos képalkotó technológiában úttörő szerepet betöltő vállalat eddigi legnagyobb fotókiállítása, ahol több millió fényképből válogatva csaknem 300 olyan képet mutattak be, amelyeket Huawei okostelefonokkal készítettek. Cikkünk illusztrációit közülük válogattuk.