A technológia iránti szenvedélyét a nők legnagyobb százaléka (25,4%) 15–19 éves korban fedezte fel, majdnem 20% pedig 20-24 évesen. A felmérésben részt vevő női válaszadók szerint a legnagyobb támogatást a barátoktól és ismerősöktől (23,7%), valamint az édesapáktól (18%) kapták.

A nők több mint egyharmada ismerte el, hogy senki sem bátorította őket arra, hogy informatikát tanuljanak,

míg a férfiak körében ez az arány 40,6% – azaz jelentős azoknak az aránya, akik úgy érzik, nem kaptak kellő támogatást az informatikai készségeik fejlesztéséhez.

Hátráltató környezet

A nők számára a közeli kapcsolatokból származó negatív visszajelzések jelenthetik a legnagyobb akadályt az informatikai terület iránti érdeklődésük kifejezésében vagy követésében, ugyanis leggyakrabban a tanárok (12%), a barátok (8,8%) és az édesanyák (8,6%) törték le a szárnyaikat.

Hogyan próbálták meg lebeszélni őket erről a pályáról? A legáltalánosabb odavetett megjegyzések leginkább a női mivoltukkal kapcsolatosak: „Inkább szülj!”, „Nem vagy vonzó, ha ilyen területen dolgozol...”, „Úgyis lenéznek, úgyis hátrányból indulsz”.

A támogató környezet fontosságát jelzi, hogy az informatikai területen dolgozó nők több mint 68%-a még soha nem hallott olyan megjegyzéseket, amelyek elriasztották volna őket az informatikai területen való tanulástól.

A legfontosabb a problémamegoldó képesség

Mindkét nem 85%-a szerint a problémamegoldó képesség a legfontosabb jelenleg az IT területén. Ezt követi a gyors tanulás és analitikus készségek, amiben szintén egyetértés volt. A női szakemberek 38,1%-a jelezte a határozottságot, ami a férfi szakemberek kisebb részének (29,4%) tűnt fontosnak. Meglepő módon több férfi (30,6%), mint nő (22,1%) jelezte a kompromisszumkészséget.

A munkahelyi dinamikákban mind a nők, mind a férfiak hasonló kihívásokkal szembesülnek, ám vannak közöttük észrevehető különbségek is. Különösen a kritikától való félelem által motivált hallgatás terén mutatkozik meg ez a különbség: a nők 44,4%-a, míg a férfiak 36,3%-a érezte már úgy, hogy inkább nem szólal meg bizonyos helyzetekben. Közös pont viszont, hogy hasonlóan sokan vallották be mindkét nem esetében, hogy sok esetben alábecsülték a kompetenciájukat. A nők 65%-a, a férfiaknak pedig 68,6%-a jelezte ezt.

„A technológia területén dolgozó női szakemberek eredményeinek láthatóvá tétele elengedhetetlen annak érdekében, hogy minél szélesebb körben elismerjék a tehetségüket, tudásukat és ezáltal más nőket is inspiráljanak arra, hogy ezen a területen építsenek karriert. A szektorban dolgozó nők gyakran láthatatlanok maradnak, de ez nem csak a munkáltatókon múlik, hanem sokszor maguk sem bíznak abban, hogy pont olyan kiváló szakemberek, mint férfi társaik. Ezt a társadalomban meglévő sztereotípiák is erősítik” – nyilatkozta Kudari Nóra a Women in Technology Hungary Egyesület alelnöke.

Azok a nők, akik alábecsülik a kompetenciájukat, megbénulnak egy bér- vagy pozíciótárgyalás gondolatától, hallgatnak, kerülik a konfrontációt, és képtelenek beismerni maguknak és a világnak, hogy kemény munkával és magas kompetenciával elértek valamit. Ezek a félelmek bizonyos társadalmi vagy politikai tényezőkkel együtt hozzájárulnak a nemek közötti bérszakadékhoz, önbizalmi problémákhoz vagy üvegplafonhoz.

Bérkülönbségek: sok még a tennivaló

A női informatikusok 35,3%-a úgy véli, hogy kevesebbet keres, mint a hasonló pozícióban és beosztásban lévő férfiak. Ez jelentős részét képezi a válaszadóknak, és aggodalmakat vet fel a nemek közötti egyenlőtlenségekkel kapcsolatban.