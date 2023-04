A ChatGPT mesterséges intelligencia funkcióinak integrálásával a Bing átveheti az alapértelmezett keresőmotor szerepét a Samsung készülékeken. A váltás azt eredményezheti, hogy a keresőmotorok piacát 12 év óta uraló Google trónusa felborul.

A Samsung szándéka a The New York Times szerint a Google falai között pánikot váltott ki. Ha a Google-t leváltják, az óriásvállalat 3 milliárd dollárt veszít az éves 162 milliárd dolláros bevételéből.

A Google nehezen tud lépést tartani mesterséges intelligencia versenytársaival, köztük például a pillanatok alatt reflektorfénybe került Binggel, amely az elsők között tette nyilvánossá az MI-funkcióit a felhasználóknak. A Bing-felhasználók februárban kapták meg a frissített keresőmotort, s a Microsoft tovább folytatja a fejlesztést, beleértve a Bing képgenerátorát is.

Bár a keresőóriás próbál javítani, számos kudarcba ütközött. 100 milliárd dolláros veszteséget okozott számára, mikor chatbotja, a Bard pontatlan információkat gyűjtött össze promóciós videójában. James Cordwell, az Atlantic Equities elemzője a Reutersnek azt mondta:

A befektetők attól tartanak, hogy a Google lusta monopolistává vált a keresésben.

A Google szóvivője a The New York Timesnak elmondta, folyamatosan fejleszti keresőmotorját, hogy a felhasználói visszatérjenek a platformjához, de kifejtette, hogy az Android telefongyártók más technológiákra is áttérhetnek. A Google további 20 milliárd dollárt is veszíthet, ha az Apple úgy dönt, hogy ebben az évben nem újítja meg szerződését.

Veszélyben a fehérgalléros állások

Eközben a Goldman Sachs befektetési bank legutóbbi jelentése úgy becsülte, hogy a mesterséges intelligencia 300 millió teljes munkaidős állást tesz feleslegessé. Helyettesítheti a munkafeladatok egynegyedét az Egyesült Államokban és Európában, de új munkahelyeket és termelékenységi fellendülést is hozhat magával.

Számításaik szerint 7%-kal növelheti a globálisan előállított áruk és szolgáltatások éves összértékét.