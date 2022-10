A világ legrangosabb űrkutatással foglalkozó rendezvényén, a párizsi Nemzetközi Asztronautikai Kongresszuson mutathatták be tanulmányukat. Az építészcsapat olyan, modulárisan bővíthető szerkezetet tervezett, amely egységes elemekből, hálószerűen épül fel, és a belsejében felállíthatók a létfenntartó rendszerek, kialakíthatók a megfelelő lakóegységek és ahol

még a Mentőexpedíció című sci-fiből megismert, önellátást biztosító burgonyaültetvénynek is jut hely.

A tervezés során a Paulinyi & Partners szakértőinek a Hold sajátos hőmérsékleti és környezeti viszonyait, valamint a logisztikai és építési kihívásokat is figyelembe kellett venniük.

A holdbázisnak az éjszakai –170 Celsius-fok és a nappali +110 Celsius-fok közötti hőmérséklet-ingadozást is bírnia kell, a szerkezetnek pedig meg kell tartania a sugárzás ellen védő, több mint 2 méter vastagságú burkolatot is. A Holdnak nincs légköre, így az épület külső és belső része között fellépő nyomáskülönbség kezelése is újabb számításokat igényelt a szakemberektől.

„Szerencsére a Hold segíti is a projektünket, hiszen az alacsonyabb gravitációnak köszönhetően az egyes elemek és így a teljes szerkezet teherbírása is nagyobb. Ezzel együtt is igazán komoly kihívást jelentett a tervezés, hiszen senki nem építkezett még másik égitesten, így nem állnak rendelkezésre ezzel kapcsolatos konkrét tapasztalatok. Épp ezért ügyeltünk arra, hogy csakis tudományosan megalapozott alaptechnológiák alkalmazásában gondolkodjunk – mondta el Németh Roland, a Paulinyi & Partners építésze, a tanulmány társszerzője. – Rendkívül költséges és bonyolult lenne például a Földről építőanyagot juttatni a helyszínre, ezért is döntöttünk úgy, hogy az ott megtalálható nyersanyagok felhasználására dolgozunk ki egy megoldást.”

A szerkezetet alkotó tartórudakat és központi elemeket a tervek szerint a Holdon gyártanák le, a felszínt borító regolit vagy holdkőzet felhasználásával.

A kőzet megolvasztásával és formába öntésével a legkülönfélébb elemek is könnyen legyárthatók, ezekből épülne fel az egész bázist lefedő kupola, amely a sugárzás mellett a meteoritoktól is óvná a létesítményt. Az egyedi felépítésnek köszönhetően a szerkezet könnyen bővíthető és akár 14 000 négyzetméteres terület is kialakítható, amelyben a modellek alapján akár 150 fős közösség is élhetne a Holdon.

„A tanulmányunk jelentős lépés az űrkutatás területén az olyan, idegen égitesteken létesítendő bázisok megtervezése felé, amelyekben ideális körülmények között élhetnek a jövőben az asztronauták – mondta el dr. Paulinyi Gergely, a Paulinyi & Partners alapító-vezérigazgatója. – Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a terveinket egy ilyen jelentős eseményen, az iparág legjelesebb képviselői előtt mutathattuk be. Reméljük, ha rendelkezésre áll majd a technológia, a mi terveink alapján épülhet meg az első holdbázis.”