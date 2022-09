A szülői chatcsoportok, a tanárok, akik digitálisan segítik a tanulást, és az interaktív eszközök, amelyek segítenek a tanulóknak az oktatási folyamatokban – a kommunikációs platformok a hagyományos tanítás legjobb kiegészítőjévé váltak. A Viber számos olyan szolgáltatást kínál, amelyek segítenek abban, hogy a tanároknak és diákoknak egyaránt a lehető legkellemesebb és leghasznosabb hibrid oktatási élményben legyen részük.

Bár a járvány kezdetén bevezetett korlátozó intézkedések már nem állnak fenn, az online oktatás átalakította az oktatási környezetet, a rendszer minden résztvevőjét bevonva a legmodernebb technológiák és új folyamatok alkalmazásával, a még jobb eredmények elérése érdekében. Az oktatási szektor folyamatosan fejlődik és beépíti az új digitális lehetőségeket, ötvözve az online és offline oktatás legjobb gyakorlatait. Itt lépnek képbe a csevegőalkalmazások, amelyek egyszerűen és hatékonyan segítik a tanulást és a folyamatos kapcsolattartást.

A Viber az egyik leggyakrabban használt üzenetküldő és hangalapú kommunikációs platform világszerte.

Rengeteg szolgáltatást kínál, mint például a Csatornák, a csoportos videohívások és beszélgetések, az új AR és vizuális lehetőségek. Ezen felül a végpont alapú titkosításnak köszönhetően garantált biztonságot nyújt, így segítve a tanároknak, szülőknek és diákoknak, hogy a lehető leghasznosabb és legkellemesebb hibrid tanulási élményben legyen részük.

A Covid-19 után a tanárok már az új eszközök használatával tervezték az oktatási folyamatokat, digitális tartalmak létrehozásával és új tanítási módszerek alkalmazásával motiválják a diákokat. A Viberen olyan Csatornákat hozhatunk létre, ahol az egész osztály jelen lehet, így irányítani tudjuk a diákokkal történő interakciókat. Ezen keresztül célokat tűzhetünk ki, fejlesztő visszajelzéseket, világos utasításokat és tananyagokat adhatunk át a jól felépített tanórai tevékenységekhez.

A bejegyzések alatti hozzászólási lehetőségnek köszönhetően a tagok megvitathatják a felmerülő kérdéseket vagy megoszthatják véleményüket. A Viber Csatornái a fejlett moderálási eszközökkel nagyszerű lehetőséget biztosítanak a nem párhuzamos tanulási módszerekhez. A szavazások lehetővé teszik a tanárok számára, hogy a diákok maguk válasszák ki a feladatok témáját vagy formátumát - legyen az egy könyvrészlet felolvasása, egy YouTube-videó vagy egy játék. Így a diákok kreatívabban közelíthetik meg a feladatokat, és szívesebben merülhetnek el a tanulásban. A Viberen a tanárok dokumentumokat, képeket, fotókat vagy videókat oszthatnak meg egymással, a házi feladatok pedig kényelmesen rögzíthetők a chat vagy a csatorna tetején.

A tanárok, a diákok és a szülők elsajátították, hogyan könnyíthetik meg a köztük lévő kommunikációt chat segítségével. Manapság szinte nincs olyan osztály, ahol ne lenne szülői csoport, amely összehangolja a feladatokat, a találkozókat, az órán kívüli tevékenységeket és kirándulásokat, a félévközi határidőket vagy a pénzügyi kérdéseket. A csoportok hasznosak lehetnek a diákok között, mint informális kapcsolatépítő tér, ahol naponta cserélhetnek tippeket és tanácsokat a házi feladatokkal vagy a tesztkérdések kitalálásával kapcsolatban.

A csevegőplatformok olyan trükköket kínálnak, amelyekkel a tanulás nem csak hatékony, de élvezetes is lehet.

A Vissza az iskolába kampány részeként a Viber egy külön lencsét is elérhetővé tesz, amelynek célja, hogy a fiatalokat (illetve akár a felnőtteket is) arra ösztönözze, hogy az AR használatával teszteljék helyesírási tudásukat. A Viberen a diákok akár egy osztály matricacsomagot is létrehozhatnak a "Matricák létrehozása" gombra kattintva, ahol elnevezhetik a csomagot és a galériáikból fényképeket tölthetnek fel.

A jól működő kommunikáció minden üzleti közösségben létfontosságú. Az iskolákban a szülők, tanárok és diákok közötti tiszteletteljes és bizalomra épülő együttműködése elengedhetetlen az egész rendszer hatékony működéséhez. A csevegő alkalmazások új szintre emelik a kommunikációt, és egyesítik az intézmény tagjait a még jobb oktatási eredmények elérése érdekében.