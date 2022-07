Mivel akarja bővíteni a Tesla az autós játékok gyűjteményét? A Steammel!

Egy tweetre adott válaszában ugyanis Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója azt mondta, hogy a vállalat „halad a Steam integrációval”, és hogy „valószínűleg a következő hónapban” számíthatunk egy demóra.

A Tesla autó már most is számos játékot kínál a beépített Tesla Arcade-on keresztül, mint például a Cuphead és a Sonic the Hedgehog 1, de a Steam digitális áruházának hozzáadásával a felhasználók sokkal több mókához hozzáférhetnek. Olyanokat még nem tudni, hogy a felhasználók az autójukban ülve is vásárolhatnak-e majd a Steamen, vagy lesz-e olyan játék, amelyet a Tesla nem támogat?

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Musk még mindig nem tartotta be korábbi ígéretét, miszerint a Cyberpunk 2077 és a The Witcher megjelenik az újabb Model S és X járművekben, amelyek AMD Ryzen processzorral és AMD RDNA 2 GPU-val vannak felszerelve. A potenciális Steam-integráció azonban azt jelzi, hogy a Tesla egyre közelebb került a megvalósításhoz.

Februárban Musk azt tweetelte, hogy a vállalat „átdolgozza a Steam játékok Teslán való működését”. Ez azt jelentheti, hogy Musk valószínűleg arra törekszik, hogy a csúcskategóriás címeket egy Steam-integráción keresztül tegye elérhetővé, nem pedig egyedi játékként.

A Tesla tavaly össztűz alá került, mikor először csak parkolás közben engedélyezte a vezetőknek a játszadozást, majd egy biztonsági megerősítés megkerülésével még azt is megengedte a vezetőknek, hogy a mozgásban lévő járműveiken játsszanak. Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal kritikájának hatására visszalépett a meredek ötlettől.

Borítóképünk illusztráció (YouTube)