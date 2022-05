A Samsung bemutatja a T7 Shield Hordozható SSD-t, a legújabb külső tárhely megoldását, amely egy bankkártyához hasonló, ellenálló kialakításban hoz kiemelkedő teljesítményt. A T7 Shield a stílusos és kiemelkedő sebességet biztosító T7 és a beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkező, CES Innovációs díjas T7 Touch modellek mellett a Samsung különleges T7 Hordozható SSD szériájának legújabb darabja.

A T7 Shield kiemelkedő kompatibilitásának köszönhetően egyszerűen használható számítógépekkel, okostelefonokkal és játékkonzolokkal együtt is.

IP65-ös ellenállóság

A T7 Shield a Samsung eddigi legellenállóbb Hordozható SSD-je, amelyet a nagy mennyiségű adatot kezelő tartalomgyártók a szabadban vagy az utazások során is biztonsággal használhatnak. A különleges mérnöki megoldásokkal tervezett T7 Shieldet ütésálló kialakítása akár 3 méteres magasságból való esésektől is megvédi, emellett IP65 hitelesítés szerint por- és vízálló. A mindössze 98 gramm tömegű SSD az időtálló kialakítás mellett is kompakt és könnyű.

Az USB 3.2 Gen2 szabvány mellett elérhető leggyorsabb, akár 1050 MB/mp olvasási sebességet és 1000 MB/mp írási sebességet biztosít. A felhasználók az új modellel értékes időt takaríthatnak meg. Az eszköz közel kétszer olyan gyors, mint elődje, a T5, és akár 9,5-szer gyorsabb, mint a külső merevlemez-meghajtók (HDD).

A Samsung az anyaghasználat megváltoztatásával és a T7 Shield szoftverének továbbfejlesztésével optimalizálta az eszköz működését, így a nagyobb fájlok átvitele során sem lép fel teljesítményromlás vagy túlmelegedés. Ennek köszönhetően egyidőben, minimális hőtermelés mellett, bármiféle kellemetlenség, vagy a teljesítmény csökkenése nélkül helyezhetők át az akár 2 TB-os fájlok is. A folyamatos, stabil adatátvitelt még a nagy adatigényű feladatok, például a nagyfelbontású videók rögzítése, szerkesztése, kódolása és renderelése közben sem zavarja meg esetleges teljesítménycsökkenés.

A több eszközzel is kényelmesen együtt használható Samsung T7 Shield számos képet, játékot, valamint 4K és 8K videót képes tárolni PC-n, Macen, Androidos okostelefonon vagy játékkonzolon. Megerősített biztonsági megoldásokkal (256 bites AES, Advanced Encryption Standard) és hardveres titkosítással érkezik, így a felhasználók adatai még a T7 Shield elvesztése esetén is biztonságban maradnak.

Más hordozható SSD termékeikhez hasonlóan a T7 Shield csomagolása is a harmadára csökkent az előző generációkhoz képest, miközben a gyártási hatékonyság növekedésének köszönhetően a Samsung csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A bézs, fekete és kék színben elérhető T7 Shield Magyarországra 60 ezer 990 forintos, illetve 111 ezer 990 forintos ajánlott fogyasztói áron, 1 TB és 2 TB kivitelben érkezik.