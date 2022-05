A gyártó a Huawei-től történt függetlenné válása óta most először mutatja be a HONOR X sorozatát Kínán kívül. A Honor 50 sorozat és a vadonatúj Honor Magic4 sorozat sikeres bevezetését követően ezzel a lépéssel tovább bővül a márka termékportfóliója, így a Honor egyre több magyar felhasználó számára is elérhetővé válik.

A készülék kivételes fotózási funkciókkal és az előzetes elvárásokat felülmúló, erőteljes teljesítménnyel rendelkezik megfizethető áron. A Google Mobile Services (GMS) Android 11 operációs rendszerrel futó készülék 99 990 forintos áron kerül forgalomba.

Kiváló dizájn, ultravékony és könnyű készülék

A hihetetlenül vékony, karcsú és stílusos X8 ultravékony és könnyű, mindössze 7,45 mm vastag és csupán 177 g súlyú. Lapos peremű kialakítással és mind a négy oldalán elegánsan lekerekített sarkokkal büszkélkedhet, így kényelmesen elfér a tenyérben.

A szuperkeskeny kávával lenyűgöző 93,6%-os képernyő-test arányt biztosítanak, amely az azonos kategóriájú okostelefonok között a legjobb. Ehhez a Honor innovatív ragasztóadagoló megoldást fejlesztett ki, amely lehetővé tette, hogy az X8 bal és jobb kávája 1,1 mm-re csökkenjen, míg a felső káva mindössze 1,15 mm vékony.

A készülék 6,7 hüvelykes FullView kijelzővel büszkélkedhet. A képernyő felbontása 2388x1080 pixel, és 16,7 millió színt támogat, így tisztább és élethűbb megjelenítést tesz lehetővé, vagyis ideális filmnézéshez, fényképek böngészéséhez és játékhoz.

Fejlett szemvédő funkciókkal is rendelkezik, beleértve az alacsony kékfény-kibocsátást igazoló TÜV Rheinland tanúsítványt, az eBook Mode és a Dark Mode funkciót, amelyek kényelmes olvasási és böngészési élményt biztosítanak még hosszabb használat után vagy gyengén megvilágított környezetben is.

Közel prémium fotózási funkciók

Kategóriájában kivételes fotózási élményt nyújt, négy kamerával büszkélkedhet, beleértve egy 64MP-es főkamerát, egy 5MP-es széles látószögű kamerát, egy 2M érzékelős makrókamerát és egy 2M érzékelős bokékamerát.

A 64MP ultratisztaságú kamera tökéletes a kezdő fotósok és alkotók számára. Az 5MP-es, 120o látószögű és f/2,2 rekeszértékkel rendelkező széles látószögű kamera lehetővé teszi, hogy a felhasználók könnyebben és kényelmesebben rögzítsenek több részletet.

A készülék a gyártó szerint „bivalyerős okostelefon”, amelyet a Qualcomm Snapdragon 680 mobil platform, egy fejlett 6 nm-es processzor hajt. Az X8 a Honor RAM Turbo (6G+2G) technológiával van felszerelve, amely a flashmemória egy részét a RAM-ba helyezi át, így a 6 GB RAM 8 GB RAM-ra növelhető.

Ez a technológia a háttéralkalmazások tömörítésével bővíti a RAM-tárhelyet, és megakadályozza, hogy a háttérfolyamatok leálljanak, amikor a felhasználók alkalmazást váltanak, így biztosítva, hogy a felhasználók hívást fogadjanak és üzenetet írjanak, miközben az alkalmazások tovább futnak a háttérben.

Gondtalan akkumulátor-üzemidő a 22,5 W-os SuperCharge funkcióval

Az X8 4000mAh-s akkumulátorral van felszerelve, amely garantálja a hosszú üzemidőt akár 13 órányi YouTube videótartalom, 19 óra böngészés és 9,3 óra játékidő biztosításával. A 22,5 W-os Honor vezetékes SuperCharge funkcióval mindössze tíz perc alatt három óra online videólejátszáshoz elegendő energiával tölthető fel a készülék.

A stílusos megjelenés szerelmeseinek tervezett HONOR X8 három különleges színben kapható: titánezüst, éjfekete és óceánkék.