A Kingston bemutatta titkosított termékcsaládjának legújabb tagját, az IronKey Vault Privacy 80 External SSD-t (VP80ES). Ez a Kingston első innovatív, érintőképernyős és hardveres titkosítású, operációsrendszer-független külső SSD-je.

A „drag & drop” fájlátvitellel működő IronKey VP80ES használata egyszerű, akár az okostelefon feloldása. A könnyen kezelhető színes érintőképernyővel, FIPS 197 szerint tanúsított XTS-AES 256 bites titkosítással rendelkező SSD az adatbiztonság mellett a felhasználóbarát működésről is gondoskodik. A meghajtó digitálisan aláírt firmware-e ideális védelmet nyújt a felhasználók számára a Brute Force és BadUSB jellegű támadásokkal szemben, legyen szó kis- és középvállalkozásokról (KKV-k) vagy tartalomkészítőkről.

Katonai szintű biztonsági megoldásaival az internetes és felhőszolgáltatásoknál jóval alkalmasabb a fontos vállalati adatok, dokumentumok vagy nagy felbontású képek és videók védelmére.

Az egyszerű használat és a hardveres titkosítás mellett a VP80ES további adatbiztonsági funkciókat is kínál, például több jelszó (adminisztrátori/felhasználói) beállításának lehetőségét, PIN-/passphrase-módot és konfigurálható jelszószabályok alkalmazását. Az adminisztrátori opcióval numerikus PIN- vagy passphrase-mód közül lehet választani, konfigurálható jelszószabályok állíthatók be, és olyan további biztonsági lehetőségek is választhatók, mint a felhasználóval megosztott jelszókísérletek maximális száma, 6-64 karakteres minimális jelszóhossz, alfanumerikus jelszószabályok, automatikus időkorlát a meghajtó lezárásához, véletlenszerű érintőképernyő-elrendezés és Secure-Erase funkció a fontos fájlok maximális védelméhez. Az adminisztrátori jelszóval visszaállíthatók az adatok és a hozzáférés a felhasználói jelszó elfelejtése esetén.

A még nyugodtabb működés érdekében

a VP80ES Brute Force jellegű támadások elleni crypto-erase funkciója alapértelmezett módon törli az adatokat a meghajtóról, ha 15-ször egymás után téves adminisztrátori vagy felhasználói jelszót adnak meg.

A jelszó elfelejtésétől sem kell tartani: a „szóköz” karakter használatával szólista, emlékezetes idézet vagy kedvenc dalszöveg formájában, könnyebben megjegyezhető a passphrase. Egyébként a VP80ES meghajtó a mobileszközökhöz hasonló módon, PIN-pad segítségével oldható fel. A sikertelen bejelentkezési kísérletek száma és a kapcsolódó frusztráció csökkentése érdekében a „szem” gombra koppintva bevitel közben is láthatóvá válik a beírt jelszó.

A VP80ES csomagjában neoprén utazótok és két USB 3.2 Gen 1 adapterkábel is található a USB Type-C vagy Type-A csatlakozást támogató számítógépekhez és egyéb eszközökhöz.