Magyarországon a Yettel elsőként indít 5G technológián alapuló, lakossági ügyfeleknek szóló otthoni internetszolgáltatást, és ezzel tovább bővíti otthonokba szánt megoldásainak körét. A korlátlan adatforgalmat kínáló OtthonNet Pro-val vezeték nélküli, 5G-hálózaton akár a vezetékes hálózatoknál ismert sebesség is elérhető. Az OtthonNet Pro-t a bevezetési kampány keretében a Yettel most hűségvállalás mellett 6 hónapig 0 forintos havidíjért, kötöttségek nélkül teszi kipróbálhatóvá.

A Yettel tavaly ősszel lépett be az otthoni szolgáltatások területére a 4G-re épülő OtthonNet megoldással. Az 5G technológiát a hazai lakossági piacon eddig jellemzően a mobileszközökön elérhető sávszélesség bővítésére alkalmazták, az újszerű és egyben tömegek számára új ügyfélélményt nyújtó felhasználási módjai még nem terjedtek el. A Yettel az 5G-technológiára építve az OtthonNet Pro-val tovább bővíti lakossági ügyfeleknek szóló otthoni termékportfólióját.

A most bevezetett OtthonNet Pro ideális választás azoknak, akik több eszköz párhuzamos egyidejű használata mellett szeretnének otthonra is gyors internetet. A szolgáltatás korlátlan adatforgalom mellett az optikai vezetékes megoldásokra jellemző szintet képes nyújtani azzal, hogy meghatározott eszközzel és módon akár 1000 Mbit/s letöltési sebesség is elérhető vele.

A Yettel országszerte elérhető otthoni internetszolgáltatásai közül az OtthonNet átlagos internetezési szokásokhoz ideális: korlátlan adatforgalom mellett akár 150 Mbit/s becsült maximális letöltési sebességet nyújt. Az OtthonNet és az OtthonNet Pro előfizetői cím alapján érhető el, az előfizető szerződésben rögzített irányítószám alatt vehető igénybe. Emellett pedig ott, ahol nem elérhető az OtthonNet Pro vagy OtthonNet szolgáltatás, a Yettel az OtthonNet Lite csomagot ajánlja, amely 500 GB nappali adatmennyiség mellett 500 GB éjszakai adatkeretet tartalmaz, szintén akár 150 Mbit/s becsült maximális letöltési sebességgel.