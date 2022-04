A NAV közleményében kiemelték: a februári kormányhatározat alapján a cél a NAV adatvagyonában meglévő értékek kiaknázása, és ennek révén a tudományos módszertanok és az adózási, adóztatási tapasztalatok szinergiájának kihasználása.



A munkacsoport feladatai között szerepel egyebek mellett egy javaslat kidolgozása a szemantikus adatvagyon-kataszterre, valamint a gépi tanuláshoz szükséges címkézés módszertanára. Ugyancsak részei a küldetésnek a tanító algoritmusokkal kapcsolatos vizsgálatok, a validálási módszertan kidolgozása és a nem kontrollált gépi tanulás fejlesztése. A MIMCS a jövőbeni eredményeket nyilvánosságra hozza.





Vágujhelyi Ferenc, a NAV-ot vezető államtitkár, a munkacsoport állandó tagja az alakuló ülésen úgy fogalmazott: „ez egy multidiszciplináris munka”, számos tudományág együttműködésére van szükség.





„Azért jó, hogy a NAV-ban jöhetett létre ez a munkacsoport, mert itt rengeteg nagy pontosságú, validált adat van, amit egységes azonosítókon tartunk nyilván, így nem kell bonyolult kriptográfiai rendszereket létrehoznunk azért, hogy az elemezhetőség fenntartása mellett is garantáljuk a kutatott anyag anonimitását. A lehetőségek óriásiak, ezekben persze az adatvédelem szükséges és indokolt korlát. Fontos, hogy amit most felépítünk, amilyen eszközt a kutatók és döntéshozók kezébe adunk, azt a társadalom ne fenyegetésnek, hanem segítségnek lássa. A világot akkor tesszük jobbá, ha ezt az eredményt majd a gazdálkodók és a polgárok tapasztalata is megerősíti” – fogalmazott a NAV vezetője.



Az adóhivatal jelezte, hogy a munkacsoport elnöke Magyar Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense.





A munkába bekapcsolódnak minisztériumok (a Pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Miniszterelnöki Kabinetiroda), a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, a Központi Statisztikai Hivatal, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, valamint a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont, a Digitális Jólét Program munkatársai és külső szakértők is.



Borítóképünk illusztráció