A CAT-M hálózat a NarrowBand IoT-hez hasonlóan egy új, modern, alacsony fogyasztású mobil hálózat, melynek előnye, hogy képes a bázisállomások közötti mozgást megszakítás nélkül kezelni. A CAT-M technológia

fontos szerepet játszhat a riasztórendszerek és különböző vész-, illetve segélyhívó alkalmazások használatában, valamint hordható eszközök és intelligens mérőórák esetében is egyre nagyobb teret nyerhet. A NarrowBand IoT hálózat mellett a CAT-M hálózat sávszélessége elegendő ahhoz, hogy megfelelő és időtálló alternatíva legyen 2G-s vagy 3G-s IoT eszközök számára a jövőben.



Az új technológia számos további előnnyel rendelkezik. A CAT-M áramforrással nem rendelkező helyeken is használható, ugyanis a technológia akár több éves üzemidőt is biztosíthat, így jó megoldás lehet biztonságtechnikai megoldásoknál, távoli kamerarendszereknél.



Nagy előnye, hogy mozgó eszközöket is tud követni, például járműveket vagy olyan tárgyakat, melyeknek nincs áramforrása, így nyomon követhetjük, hogy nem mozgatják vagy lopják el az adott eszközt, továbbá a jármű mozgás közbeni adatkommunikációjára is lehetőséget kínál.



A CAT-M további előnye, hogy relatív olcsó eszközöket igényel, melyek a 4G alapú eszközökhöz képest jellemzően fele annyiba kerülnek. Szintén jó megoldás lehet azoknak, akik hang alapú adattovábbítási technológiát használnak vagy fontos nekik, hogy alkalmanként telefonálni is tudjanak, ugyanis a CAT-M a hang alapú adatátvitelt is támogatja. A technológia egyik legfontosabb tulajdonsága továbbá, hogy időtálló: nem csak a közelgő 3G kiváltásra alkalmas technológia, hanem mivel LTE alapú, egy későbbi 2G lekapcsolás esetén is megoldás. Előbbiek mellett a CAT-M-mel akár 1Mbit/s adatkapcsolatot is lehet létesíteni.



Ez a technológia sok esetben kézenfekvőbb megoldást jelent – az NB IoT-vel szemben is – az elemről működtetett eszköz- és flottakövető alkalmazások esetében, mivel támogatja a cellainformációk adótornyok közti átadását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy távolról figyelemmel követhetővé válnak ezen eszközök és járművek.



A CAT-M szenzorok aktuális adatai bármikor lekérdezhetők az NB-IoT szenzorjaival szemben, amelyek előre beállítottan, periodikusan elérhetőek, általában csak pár percig, majd utána több óráig ismét elérhetetlenek, nem közölnek adatot. A CAT-M a konstans elérhetősége miatt alkalmas lehet többek között az elektromos mérőóra tetszőleges időben történő óraállás ellenőrzésre. Hangtovábbítási képessége miatt riasztórendszerek és különböző vész-, illetve segélyhívó alkalmazások használatában is fontos szerepet játszhat, például akkor, ha liftekben ragadt emberek kérnek segítséget.



Sőt, az egészségtudatos, fitnesz jellegű eszközök, okosórák, intelligens mérőórák üzemeltetésében is egyre nagyobb teret nyer majd a CAT-M fentebb ismertetett tulajdonságainak köszönhetően.