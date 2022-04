Melyik alkalmazásban bízzunk? A magyar fejlesztésű PregHello várandós mobil applikáció egészségügyi szakértők által készített és lektorált, egy helyre összegyűjtött, naprakész szöveges és videó tartalmai, eszközei megoldást kínálnak.

A 2020 áprilisa óta több mint 100 ezer kismama által letöltött ingyenes app egyedülálló módon az édesanyák mellett a kispapákat is hasznos és releváns tudnivalókkal látja el a várandósság ideje alatt.

A PregHello alkalmazás 100 százalékban a magyarországi viszonyokat veszi figyelembe, így a hazai szülők tökéletesen tudnak támaszkodni az applikáció különböző funkcióira, amelyek azonban nem csak számukra nyújtanak biztos alapokat.

„Az alkalmazás indulása óta azt vettük észre, hogy a szülők mellett az egészségügyben dolgozók számára is komoly segítség az app. Használatával a kismamák sokkal felkészültebben érkeznek a különböző orvosi vagy védőnői konzultációra, tudják, mire számíthatnak, csökken a bizonytalanságuk és célzottan tudnak kérdezni” – hangsúlyozza Németh Nóra, a PregHello tulajdonosa.

Minden fontos információ egy helyen

Az applikáció tulajdonosainak legfőbb célja, hogy az alkalmazás mindig friss és naprakész tudásanyaggal lássa el a felhasználókat, valamint olyan eszközökkel, és tartalmakkal bővítsék a kínálatot, amelyek figyelembe veszik és lekövetik a leendő szülők igényeit.

„A felhasználók sokszor jelzik felénk akár e-mailben, akár az App Store-ban vagy a Google Playen, hogy milyen további funkciókat fogadnának szívesen az appban. Többen írták például, hogy örömmel követnék a PregHelloban a súlygyarapodásukat. Jó ötletnek tartottuk, így megszületett a súlykövető.

Hasonló fejlesztés a fájásmérő. Tudunk olyan esetekről, amikor a kismamák úgy érkeztek szülni, hogy mutatták a PregHello fájásmérő adatait, amelyek hasznos iránymutatást adtak nekik, mikor érdemes elindulniuk a kórházba. Nagy népszerűségnek örvend a kismamanapló is, amelybe bármilyen képet fel lehet tölteni akár a magzatról, akár a pocakról. Így nem veszik el az emlék, sőt később PDF formátumban le is lehet tölteni, vagy tovább lehet küldeni e-mailben” – részletezi Németh Nóra az app egyes eszközeit.

Segítség a kispapáknak is

Magyarországon a PregHello az egyetlen olyan várandós mobil applikáció, amely a kispapákra is gondol. Az édesapáknak szánt információk elősegítik és támogatják a várandósság folyamatában való aktív részvételüket és kapcsolódásukat a még meg nem született gyermekkel.

Az applikáció apukáknak szóló része abban igyekszik segítséget nyújtani, hogy a kispapák ne érezzék magukat teljesen idegennek a babavárás során. Hétről-hétre kapnak fotót és információt a várandósság aktuális időszakához kapcsolódóan. A Tudástár menüpontban ők is válogathatnak a komoly szakirodalomra épülő, közérthető formába szerkesztett cikkekből. De található itt vizsgálatokra, szülésre vonatkozó protokoll is – mi ajánlott, mi választható –, sőt életmódbeli kérdésekkel is segítik őket, valamint az igénybe vehető családtámogatási lehetőségekről is olvashatnak információkat.

Nyugodt, stresszmentes babavárás

A fejlesztők azt szeretnék, ha minél több kismama számára válna természetessé az alkalmazás használata, és akkor is mellettük tudna állni, ha éppen nem úgy alakul a várandósság, ahogy azt a szülők elképzelték és a baba korábban érkezik, vagy ha megszakad a terhesség.

Az applikáció legfőbb célja, hogy minél stresszmentesebb várandós időszakot biztosítson a kismamáknak a fogantatás első napjától: hogy ne legyen kapkodás a gyerekcuccok beszerzéséből vagy éppen a kórházi csomag összeállításából, kiküszöbölhető legyen, hogy az apukák rágörcsöljenek például a pelenkázásra (az appban erre vonatkozóan is található oktatóvideó), milyen ételek fogyaszthatók biztonsággal a 9 hónap alatt, vagy hogy épp milyen vizsgálatokra kell menni a kismamának, illetve milyen adminisztrációs teendőket kell elvégezni a szülőknek, hogy minden fontos papír időben a kezükben legyen.