Április 23-án, napra pontosan a Sinclair ZX Spectrum piacra dobásának negyvenedik évfordulóján tartja első idei témanapját az egyedülálló szegedi Informatika Történeti Kiállításán a Neumann Társaság. A brit ZX Spectrum a kedvező ára és a hazai fejlesztők munkája nyomán itthon az egyik első fontos videójátékos platform volt Magyarországon a nyolcvanas években. A visszatekintés mellett a témanapon a gaming jelene és jövője is górcső alá kerül.



A Neumann Társaság első idei múzeumi témanapjának fókuszában a videójátékok múltja, jelene és jövője áll majd az egyik legelső gaming platformtól a napjaink csúcsát képező virtuálisvalóság-játékokig.



A szegedi Agorában működő Informatika Történeti Kiállításon, Sir Clive Sinclair legendás házi számítógépe, a ZX Spectrum piacra kerülésének 40. évfordulóján, április 23-án járják körül a videójátékok történetét a kezdetektől napjainkig a témanap szervezői.

Azért ezt a napot választották a szervezők, mert bár tervezője nem annak szánta,

a Sinclair ZX Spectrum számítógép a világ egyik legnépszerűbb gaming platformja lett, melyből Nagy-Britannia gazdasága és kultúrája is profitált. A magyar Novotrade-nek köszönhetően magyar fejlesztők is készítettek azóta legendássá lett játékokat erre a gépre.A Sinclair ZX Spectrum család sikerére mi sem jellemző jobban, minthogy az alapító cégvezetőt, Clive Sinclairt 1983-ban lovaggá ütötték, Margaret Thatcher miniszterelnök pedig ezt a típust mutatta be japán kollégájának, mint a brit számítógépipar jelképét.

Az előadások mellett klasszikus játékok kipróbálására is lesz lehetőség a tárlatra szóló normál belépőjeggyel. A résztvevők 9 és 17 óra között szakmai tárlatvezetések keretében megtekinthetik az Informatika Történeti Kiállítás állandó tárlatát és a távközlés történetéről szóló Telefónia időszaki kiállítást is.



Az előadásokat követően (13 órától 15 óráig) – Mári Zsolt és Nagy Károly magángyűjtőknek köszönhetően – régi videójátékok, számítógépek „megsimogatására”, kipróbálására is lesz lehetőség, beleértve az ünnepelt ZX Spectrumot is.



Borítóképünkön a termékeny feltaláló, Sir Clive Sinclair a londoni Design Múzeumban 2006-ban