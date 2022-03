Idén 13. alkalommal készült el a World Quality Report, amelynek a Micro Focus is támogatója. Így már több mint egy évtizednyi adat áll a szakemberek rendelkezésére ahhoz, hogy megfigyeljék és elemezzék a trendeket és a legjobb gyakorlatokat a szoftverekhez kapcsolódó minőségbiztosítás és tesztelés terén. A szakértők öt pontban gyűjtötték össze az idei legfontosabb tanulságokat.

Elmosódó határok

A kutatásban megkérdezettek szerint a minőségbiztosítás és a tesztelés alapvető célja, hogy a vállalatok minél korábbi fázisban találják meg a hibákat a szoftverfejlesztés során. További fontos előny, hogy a jobb minőségű szoftverek az üzleti növekedést is elősegítik, és jobban kiszolgálják a felhasználók és az ügyfelek igényeit. A felmérés szerint tehát már a vállalatok felső vezetői is belátták, hogy a terület túlmutat a hibák beazonosításán.

Ezzel egyidejűleg a felelősség is jobban megoszlik: míg korábban egy-egy ember feladatának tekintették a vizsgálatokat, ma már az az általános nézet, hogy a teljes szoftverfejlesztői csapaton múlik a minőség ellenőrzése és biztosítása. Ez azt is jelenti, hogy elmosódnak a határvonalak a tesztelés és a minőségellenőrzés, illetve a különféle fejlesztési módszerek és folyamatok között. Ennek is köszönhető, hogy nő a népszerűsége az olyan megoldásoknak, mint például az ALM Octane, amely segít a kiváló minőségű szoftverek biztosításához szükséges munkafolyamatok optimalizálásában.

Mesterséges intelligenciával egyszerűbben

A válaszok alapján jól látható, hogy bizonyos feladatok átkerültek az emberek kezéből a gépekhez. Erre a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiák és képességek biztosítanak lehetőséget, amelyek például a Micro Focus UFT termékcsaládjában is elérhetők. Ilyen többek között a számítógépes látás, amellyel a gép képes ugyanúgy érzékelni a felhasználói felületen látható dolgokat, mint az emberi szem.

Korábban a tesztelőknek külön kellett ellenőrizniük a különböző platformokon látható objektumokat a szoftverekben. Ám a számítógépes látás segítségével a tesztelő rendszer ugyanúgy ellenőrizheti a vizuális jellemzőket, mint az emberek. Képes például felismerni a bevásárlókocsi ikonját a webshopok funkcióinak vizsgálata során, így ha változna, vagy más helyre kerülne az ikon, a szoftver akkor is megtalálja a gombot, amit meg kell nyomni a teszteléshez, hogy ellenőrizze a működését. A kódnélküli eszközök pedig a természetes nyelvi feldolgozást (natural language processing – NLP) alkalmazzák, amelynek köszönhetően a nem műszaki végzettségű emberek is létrehozhatnak és frissíthetnek teszteket. A tesztelésért felelős szakemberek így komolyabb és hasznosabb feladatokkal foglalkozhatnak.

Automatizálás mindenhol

Amikor arról kérdezték a válaszadókat, melyek a fejlesztendő prioritások, akkor a tesztek automatizálását mindössze 46 százalékuk említette. Ez első ránézésre azt is jelentheti, hogy ezt a területet kevéssé tartják fontosnak a vállalatok. A szakértők azonban inkább úgy érzékelik, hogy a cégek mintegy felének nincs szüksége fejlesztésre ezzel kapcsolatban, ugyanis mindennapos gyakorlat lett, hogy amit csak lehet, már automatizáltan tesztelnek. Ehhez a Micro Focus is biztosít eszközöket a funkcionális, a teljesítménybeli és a biztonsági tesztelés terén is, amelyek segítségével automatizáltan futtathatók le a vizsgálatok.

A járvány hozta változások

A világjárvány következtében számos szektorban átalakultak a munkavégzési szokások, és ez nincs másként a tesztelők esetében sem. Mivel nagyobb arányban végzik otthonról a munkájukat, nő az adatbiztonság szerepe a távoli elérés során. Hasznosnak bizonyulnak az olyan megoldások, mint például a Voltage termékcsalád, amelynek segítségével a formátummegőrző titkosítást használva úgy maszkolhatók az adatok, hogy továbbra is használhatók statisztikai célokra, miközben a bizalmas információk védve vannak. Ezért tökéletesen alkalmas tesztadatbázisok létrehozására, amelyekkel akár az alkalmazások és az adatbázisok fejlesztői is dolgozhatnak anélkül, hogy veszélybe kerülnének a bizalmas céges adatok.

A konténerek térnyerése

A tesztelések során a vállalatoknak szükségük van olyan szerverekre, amelyek a szoftverek legújabb verzióit futtathatják a tesztkörnyezetben. A megkérdezett vállalatok fele rendelkezik igény szerint használható, kifejezetten teszteléshez kialakított környezettel. Ezek tipikus szabványa valamilyen konténeres image, amely általában egy Kubernetes-fürtön fut. Ez viszonylag egyszerű lehetőséget biztosít a vállalatok számára a tesztelésre, különösen annak fényében, hogy a legtöbb felhőszolgáltató támogatja a Kubernetest. Ez azonban egyéb frontokon okoz nehézséget, mivel a Kubernetes kezelése nehézkes, és külön szakértelmet igényel a vállalatoknál. Kivéve, ha kifejezetten olyan infrastruktúrát és megoldásokat alkalmaznak, amelyeket dedikáltan a Kubernetes kezelésének egyszerűsítésére alakítottak ki.