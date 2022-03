A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz között. A regisztrációs felület és a konferencia részletes programja itt érhető el. A hibrid formában, azaz személyesen és az online térben párhuzamosan zajló konferenciát Facebook oldalán oldalon a HUMDA élőben közvetíti.

A rendezvény házigazdája Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A konferencia másnapján jótékonysági eseményt tartanak, a befolyt összegből az Ügynökség a Híd Kárpátaljáért segélyprogramon keresztül támogatja az Ukrajnából menekülőket.

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. rendezvénye szakmai előadásokkal, kiállításokkal hívja fel a figyelmet a fenntarthatóság és az elektromobilitás fontosságára. A konferenciát Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos nyitja meg. Beszédet mond Ireneusz Zyska, Lengyelország klíma- és környezetvédelmi miniszterhelyettese, a lengyel kormány megújuló energiaforrásokért felelős kormánymegbízottja, és Steiner Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár is.

Az eseményen az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) mellett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK Zrt.), az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., a Volánbusz Zrt., a Solaris-Prim Vol Trade Kft., Debrecen városa, a Volteum Kft., a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ), a Neuzer Kft., a Talmácsi Group, és a M1RA Motorsport képviselői is részt vesznek. A konferencia kiemelt támogatója az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT Urban Mobility). A rendezvénynek a Intercontinental Budapest ad otthont.

– Az innovatív és klímabarát technológiák elterjedése a járműiparban, az egyéni és közösségi közlekedésben, továbbá az autó-motorsportban is jól érzékelhető. A tiszta megoldások mindhárom terület jövője szempontjából alapvető jelentőségűek. Az akkumulátoros technológia mellett nagy lehetőségek rejlenek a hidrogénben is, a közelmúltban Magyarországon először próbálhattak ki az utasok egy hidrogén meghajtású autóbuszt a Zöld Busz Program keretében. A konferencián rangos szakmai szervezetek tájékoztatnak a hazai zöld mobilitás helyzetéről és a legújabb fejlesztésekről. A rendezvény a közlekedés ügyét a szívükön viselők mellett számot tarthat a legnevesebb nemzetközi autó-motorsport iránt érdeklődők figyelmére is. A világot körbejáró versenysorozatok gyakran biztosítanak éles tesztkörnyezetet a későbbiekben a mindennapokban megjelenő technológiák kifejlesztéséhez – emelte ki Palkovics László.

– A környezetkímélő közlekedési eszközök minél szélesebb körű használata és az autó-motorsport területén elindult fenntarthatósági törekvések támogatása is kiemelt küldetésünk. A Zöld Busz Program mintaprojektjei során a jövőbeni beruházásoknál nélkülözhetetlen üzemeltetési tapasztalatokat szerzünk, amelyek hasznos háttértudást biztosítanak a kormány számára is az elektromobilitással kapcsolatos döntésekhez. Célunk, hogy a hazai egyéni- és tömegközlekedés járműállománya megfelelő ütemben újuljon meg, ennek érdekében rendszeresen hirdetünk pályázatokat. Ha kíváncsi, milyen irányba tart a mobilitás, javaslom, mindenképp látogasson el a konferenciára – tette hozzá Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A konferencia másnapján jótékonysági adománygyűjtő eseményt is rendez a HUMDA. A bevételből a befolyt összegből a kormány által indított Híd Kárpátaljáért segélyprogramon keresztül támogatja az Ukrajnából menekülőket az Ügynökség. Az est fővédnökei Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Jean Todt, az ENSZ-főtitkár közúti közlekedésbiztonságért felelős különmegbízottja.

Borítóképünkön zöld busz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson