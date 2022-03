Az Accenture 2022-es Technology Vision kutatása, a „Meet Me in the Metaverse: The Continuum of Technology and Experience Reshaping Business” szerint a vállalatok egy olyan jövő felé haladnak, amely jelentősen különbözik az általuk tervezettől – miközben az olyan technológiák, mint a kiterjesztett valóság, a blockchain, digital twins és az edge computing átalakítják az emberek által megtapasztalt élményt.

„A szemünk előtt bontakozik ki az internet következő generációja, amely a digitális átalakulás új hullámát indítja el. Ez a hullám jóval nagyobb lesz az eddiginél, és mindannyiunk életét és munkáját átformálja” – jelentette ki Paul Daugherty, az Accenture technológiáért felelős csoportszintű vezérigazgatója. „A jövőképünk szerint a metaverzum egy olyan kontinuum, amely megkérdőjelezi a jelenleg uralkodó, korlátozottabb nézeteket, és rávilágít arra,

miért kell a vállalatoknak most cselekedniük azért, hogy nehogy olyan világban találják magukat, amelyet mások terveztek mások számára.”A jelentés elkészítéséhez az Accenture 35 ország 23 iparágának több mint 4600 üzleti vagy technológiai vezetőjét kérdezte meg. A jelenlegi – még korai – szakaszban a vezetők 71%-a gondolja úgy, hogy a metaverzum pozitív hatást fog gyakorolni vállalatára, míg 42% egyenesen áttörő vagy gyökeresen átalakító változásokra számít.



„A metaverzumhoz kapcsolódó képességek területén vezető szerepet töltünk be, eddig 600 szabadalmat nyújtottunk be, és több mint egy évtizednyi tapasztalattal rendelkezünk” – tette hozzá David Droga, az Accenture Interactive vezérigazgatója és kreatív elnöke. „Új üzletágunk ötvözi ezeket a képességeket az Accenture Interactive kreatív erősségeivel, az innovációs és alkotói csoportjaink pedig új alkalmazásokat vezetnek be a metaverzum decentralizált környezetében.”



Az Accenture saját metaverzumot is fenntart the Nth floor néven, ahol a vállalat munkatársai részt vehetnek az új alkalmazottak eligazításán, bekapcsolódhatnak a tanulásba, vagy találkozhatnak és szocializálódhatnak csoporttársaikkal. A vállalat arra számít, hogy ebben a pénzügyi évben legalább 150 ezer új munkatárs tölti első munkanapját a metaverzumban.



„Ahogy egyre inkább elmosódik a határ az emberek fizikai és digitális élete között, a vállalatoknak mielőbb meg kell ragadniuk a kínálkozó lehetőséget, és be kell kapcsolódniuk a felelős metaverzum kiépítésébe – kezelve a bizalom, a fenntarthatóság, a személyi biztonság, az adatvédelem, a felelős hozzáférés és használat, a sokszínűség problémáit. A ma megtett lépések és a most meghozott döntések alapozzák meg a jövőt” – fogalmazott Paul Daugherty.



A 2022-es Technology Vision jelentés négy olyan trendet azonosít, amelyek a vállalatoknak foglalkozniuk kell.



WebMe: az egyén megjelenítése a metaverzumban



A vállalati stratégiák a mai internetre egy olyan digitális világhoz készültek, ahol a platformok gyakran nem képesek együttműködni egymással, és az adatok sem mozgathatók szabadon. A metaverzum és a Web3 újjáalakítják az internetet. A webhelyek és alkalmazások szétszórt gyűjteménye helyett a metaverzum egy olyan állandó 3D környezetet hoz létre, ahol éppoly egyszerűen eljuthatunk az egyik „helyről” a másikra, mint amikor az ember átsétál a szomszéd szobába. A felsővezetők 95%-a úgy véli, hogy a jövő digitális platformjainak egységes élményt kell nyújtaniuk és támogatniuk kell az ügyfelek adatainak különböző platformok, valamint a terek közötti átjárhatóságot.



Programozható világ: személyre szabott bolygó



Az új technológiák (pl. 5G, ambient computing, kiterjesztett valóság, intelligens anyagok) fejlődésével a digitális környezetek egyre nagyobb mértékben épülnek be fizikai világunkba. Ezek a környezetek nem csupán azt alakítják át, hogyan léphetnek az emberek kapcsolatba a különféle világokkal, hanem a világok minden elemét átformálják, például azt, hogyan zajlik az emberi észlelés, interakció és kontroll. Sokat elárul, hogy a felsővezetők 92%-a szerint a vezető szervezetek ki fogják tágítani a virtuális világ határait, hogy valósághűbbé tegyék azt. Erősödni fog az állandóság, valamint a digitális és a fizikai világ közötti gördülékeny navigáció iránti igény.



A valótlan világ: legyen a szintetikus hiteles



A vállalatok és a környezetek egyre inkább olyan AI által generált adatokra támaszkodnak, amelyek meggyőzően tükrözik a fizikai világot. Az AI minden eddiginél előkelőbb helyet foglal el a vállalatok életében, mivel a cégek és a fogyasztók is egyre kevésbé foglalkoznak azzal, hogy mi valóságos és mi hamis, és ehelyett a hitelességet állítják a középpontba – nem csupán a vállalat tartalmai és algoritmusai, hanem a teljes márka szempontjából. Ahogy az valótlan világ lassan valósággá válik, itt az ideje, hogy a vezetők is felkészítsék erre vállalataikat. Már a felsővezetők 96%-a arról számolt be, hogy szervezete elkötelezett az adatok forrásának hitelesítése és az AI valódi használata mellett.



A lehetetlen kiszámítása: új gépek, új lehetőségek



A számítógépek új osztályának megjelenése lehetővé teszi a különböző iparágak szereplői számára a számítógéppel megoldható feladatok határainak kitolását. A kvantumszámítástechnika és a biológia által inspirált számítástechnika segítségével a vállalatok olyan problémákat oldhatnak meg, amelyek kezelése hagyományos számítástechnikával túl drága, kevéssé hatékony vagy egyenesen lehetetlen. Ahogy a „nagy kihívások” triviális műveletekké válnak, gyökeresen megváltozik a vállalatok versenye, értékteremtése és partneri együttműködése. Szinte minden megkérdezett felsővezető (94%) egyetértett abban, hogy a hosszú távú siker attól függ, mennyire használják majd a következő generációs számítástechnikát a látszólag megoldhatatlan kihívások legyőzésére.



Az előretekintő vállalatok egyszerre próbálnak meg navigálni napjaink piaci bizonytalanságai között és versenyezni a metaverzum kontinuum környezetében. A Microsofttal és az Accenture-rel együttműködve a Mars például bevezeti működésében a metaverzum egyik alapelemét, a digital twins-t, hogy ezzel mérsékelje a pazarlást, növelje a sebességet és a kapacitást, illetve lehetővé tegye munkatársai számára a valós idejű döntéshozatalt az értéklánc egészében.