A BBC News kutatója – egy 13 éves korhatárú alkalmazást használva – olyan virtuális valóságszobákat látogatott meg, ahol avatárok szimulálták a szexet. Szexjátékokat és óvszereket mutattak neki, és számos felnőtt férfi szólította meg.

A metaverzumban a virtuális valóság sisakokat viselő emberek olyan valószerű, térben zajló élményekhez juthatnak, ami eddig csak a 3D játékokban volt elérhető:

van itt minden, a technológia más területeken is bevethető a munkától a „szórakozásig”.Mark Zuckerberg szerint ez az internet jövője – olyannyira, hogy nemrég még át is nevezte a Facebookot a Meta névre, és a vállalat milliárdokat fektet be a virtuális valóságsisakja, az Oculus Quest headset fejlesztésére. Tavaly év vége óta százezrek látogatják a metaverzumot.

Ez a headset – amely most a Meta Quest nevet viseli – a becslések szerint a piaci részesedés 75%-át is elérheti. És ez volt az a sisak, amelyet a BBC News munkatársa a metaversum egy részének felfedezésére használt. A VRChat nevű alkalmazás online virtuális platform, amelyet a felhasználók 3D-s avatárokkal fedezhetnek fel.

Bár nem a Facebook készítette, a Facebook Meta Quest headsetjére letölthető egy alkalmazásboltból, és nem kell életkor-ellenőrzést végezni – az egyetlen követelmény a Facebook-fiók megléte.

A BBC riportere egy hamis profilt hozott létre a fiókja létrehozásához – a valódi személyazonosságát nem ellenőrizték.

A VRChat-en belül vannak olyan szobák, ahol a felhasználók találkozhatnak: akad néhány ártatlan és hétköznapi – például egy McDonald's étterem –, de vannak rúdtáncosok és akad sztriptízbár is. Ahol a gyerekek szabadon keverednek a felnőttekkel.

Egy férfi azt mondta neki, hogy az avatárok

„levetkőzhetnek és kimondhatatlan dolgokat tehetnek”.

Mások „erotikus szerepjátékról” beszéltek neki.

A BBC anyaga nyomán az NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) szerint sürgős feladat az online biztonság javítása.

Burrows az NSPCC-től azt mondta, hogy amit találtak, az „rendkívüli. A gyerekek teljesen helytelen, valóban hihetetlenül káros tapasztalatoknak vannak kitéve”.

Úgy véli, hogy a technológiai vállalatok nem tanultak a közösségi média első generációjával elkövetett hibákból.

„Ez egy veszélyesen hanyag módon készített termék, amelyben nincs felügyelet. Úgy dobták piacra, hogy a biztonsági szempontokat nem vették figyelembe.”

A BBC News beszélt egy biztonsági aktivistával is, aki hónapokon át vizsgálta a VRChatet, és aki most a YouTube-on teszi közzé videóit.

Beszélt olyan gyerekekkel, akik azt mondták, hogy a platformon virtuális szexre kényszerítették őket. Az aktivista azt magyarázta, hogy mivel a VR annyira magával ragadó, a gyerekek ténylegesen eljátszák a szexuális mozdulatokat.

„A VRChat határozottan jobban hasonlított a felnőttek játszóterére, mint a gyerekekére. A szobák nagy része nyíltan szexualizált volt rózsaszín neonfényben, hasonlóan ahhoz, amit az amszterdami vöröslámpás negyedben vagy a londoni Soho éjszakai, lepukkantabb részein látható. Belül szexjátékok voltak kiállítva. (...)

A szobákban a padlón nagy csoportokban szexuális aktusokat szimuláló szereplők vannak, akik úgy beszélgetnek egymással, mintha gyerekek játszanák el, hogy felnőtt párok lennének.

Ez nagyon kényelmetlen, és az embernek marad és nézi, vagy átmegy egy másik szobába, ahol esetleg valami hasonlót láthat. Vagy csatlakozik – amire sokszor utasítottak is, hogy tegyem meg.

Sokan aggódnak a VR-fejlesztéseket figyellemmel kísérő szakemberek közül.

Catherine Allen a Limina Immersive tanácsadó céget vezeti, és jelenleg jelentést ír a VR-ről az Institute of Engineering and Technology számára.

Azt mondja, hogy kutatócsoportja sok VR-élményt „szórakoztatónak és szürreálisnak” talált, de mások „eléggé traumatikusak és zavaróak” voltak.

Leírta az egyik esetet egy Meta tulajdonában lévő alkalmazásban, ahol egy hétéves kislánnyal találkozott. Egy csapat férfi mindkettőjüket körülvette, és azzal viccelődtek, hogy megerőszakolják őket. Allen elmondta, hogy a férfiak és a gyerek közé kellett lépnie, hogy megvédje.

A jótékonysági szervezetek azt tanácsolják a szülőknek, hogy ellenőrizzék, milyen alkalmazásokat használnak a gyermekeik a VR headseteken, és ha lehetséges, próbálják ki őket maguk is, hogy felmérjék, megfelelőek-e.

Sok alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyidejűleg egy telefonra vagy laptopra is vetítsék a virtuális élményt, így a szülő egyidejűleg figyelheti a történéseket gyermeke játékában.