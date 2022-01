Több mint egy évtizede ez az első alkalom, hogy az ESA új űrhajósokat keres. Elmondták, a majdnem 23 600 érdeklődőből 1391-en kerültek be a következő pályázati fordulóba, melyen négyen, legfeljebb hatan juthatnak tovább.



A jelölteknek most a kognitív, technikai és mozgáskoordinációs képességeit fogják vizsgálni, továbbá személyiségtesztet kell kitölteniük. A következő lépések között egyéni és csoportos pszichológiai beszélgetések és tesztek is szerepelnek, majd orvosi vizsgálatot végeznek – tájékoztatott az űrügynökség.



Az ESA új űrhajósai az ügynökség állandó alkalmazottjaiként fognak részt venni az európai űrmissziókban. A legfeljebb hat új állandó tag mellett a szervezet további húsz tartalék űrhajóst is keres. A tartalékállományába az ESA kifejezetten bizonyos fokú testi fogyatékossággal élő jelentkezőket kíván felvenni Parastronaut nevű programja keretében. Az ESA 2022 őszén tervezi annak bejelentését, hogy kik kezdhetik meg az űrhajós karrierjüket.



Az Európai Űrügynökség a világűr felderítésével és felhasználásával foglalkozik. Az 1975-ben alapított szervezetnek 29 tagállama van. 1985-ben hirdette meg első kutatási programját, a Horizon 2000-et, melynek keretében több űrszondát és csillagászati műholdat is indítottak. A 2002-ben meghirdetett Aurora-program célja, hogy a 2030-as évek elejére európai űrhajósok szálljanak le a Marson.



Magyarország 1991 óta tart fent kapcsolatot az ESA-val. 2003-ban együttműködési megállapodást írt alá, majd 2015 elején Magyarország az ESA teljes jogú tagjává vált.



