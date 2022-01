„Híd” szoftvert és digitális rendszert gyártanak és fejlesztenek tovább, amely az okosotthont az okostársasházakkal köti össze. A cég emellett fokozatosan áttér a nagyobb megtérüléssel kecsegtető nagykereskedelmi tevékenységre.

A Chameleon Smart Home olyan okosotthon rendszert fejleszt, amelyben a felhasználók úgy képesek egyszerre kezelni okoseszközeiket, hogy nem számít, az egyes funkciókat milyen gyártmányú eszközök látják el. A világviszonylatban is egyedülálló megoldást – amelynek továbbfejlesztésére a most kapott pénz egy jelentős részét fordítják – a Dubai Világkiállításon is bemutatták. Az érdeklődés nemzetközi szinten is jelentős, a Hiventures befektetése pedig nagy lökést adhat, hogy a gyorsan bővülő keresletet ki tudják elégíteni.

Nem újkeletű a kapcsolat a kockázati tőkebefektető és a Chameleon között. 2020 őszén, a világjárvány hatására még nehézségekkel küzdő vállalat először a Hiventures startup mentőprogramjának részeként kapott 150 millió forintos befektetést. Az azóta eltelt évben jól használta ki a lehetőséget a cég működési modellje újragondolására, amelyet alátámaszt, hogy nem csupán egy újabb, immár standard finanszírozási körben részesült, hanem a mostani, csaknem kétmillió eurós befektetés egyenesen a Hiventures második legnagyobb, egy körben realizált startup befektetése a növekedési programon belül.

„A piaci igényeket felmérve szintet léptünk a startupok finanszírozásában, aminek következményeként 2021 óta akár 1 milliárd forinttal is tudjuk finanszírozni még a társbefektető nélküli korai fázisú vállalkozásokat is. A Chameleon erős visszaigazolás arra, hogy jó irányba indultunk. A korábbi befektetési kör pedig biztos alapokra helyezte a mostani tőkeemelést.” – hangsúlyozta Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója.

A befektetés nagysága is tükrözi a cég és az okosotthon eszközök piacának növekedési potenciálját. A Statista riportja 2017 és 2025 között a piac négy és félszeres bevételnövekedését várja (40 milliárd dollárról 180 milliárdra). A befektetői logika alapján tehát még most érdemes beszállni ebbe a szektorba, mert az ágazat felszálló tendenciát mutat, a cégek növekedési lehetőségei jelentősek. Különösen, hogy a tervek között az is szerepel, hogy a kiskereskedelmi (B2C) üzletmenet helyett egyre inkább a sokkal dinamikusabb, nagykereskedelmi (B2B) értékesítést helyezi előtérbe a cég, ami a várhatóan magasabb árbevétel mellett a kiadások csökkentésére is alkalmas. Már most számos kivitelező szakemberrel és nagykereskedővel állnak kapcsolatban, ez a kör pedig a jövőben csak növekedni fog.

Szarvas Péter szerint a Chameleon fejlesztésének nagyszerűsége a használat egyszerűsítésében rejlik: a társasházak lakói egyetlen applikációval vehetnek igénybe szolgáltatásokat és kezelhetik okosotthonaikat. „A Chameleon használatával a lakás minden okos eszközét, sőt a társasházi funkciókat is könnyedén irányíthatjuk. Nincs szükség tucatnyi alkalmazás feltelepítésére. Szabályozható a lépcsőház hűtése, fűtése, a kaputelefon, a garázskapu, de egyetlen applikációval lehet a társasházban üzemelő fodrászhoz is időpontot foglalni, vagy a közös költséget fizetni” – mondta el Szarvas Péter.

Az okosotthonban akár távolról vezérelhető a víz, az áram, az árnyékolás, a hűtés vagy a fűtés. Az okos társasház pedig egyszerre fókuszál arra, hogy a lakók egyéni preferenciái teljesüljenek és a ház is a lehető leghatékonyabban működjön. Ennek köszönhetően a költségek akár 10 százalékát is megtakaríthatják az okosotthonokban, illetve az okostársasházakban élők, de még ennél is számottevőbb a kényelmi funkcióknak köszönhető időmegtakarítás.

Az okosotthon az okos város alapköve, amelyek a gazdaságosabb és zöldebb jövő zálogai. A Chameleon dedikált célja, hogy Budapest is felkerüljön a fejlődő smart city-k listájára.