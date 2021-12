Nemrég elindították inkubációs programjukat, melynek az volt a célja, hogy megosszák a tapasztalataikat és szorosabb együttműködést hozzanak létre a kriptopiac többi hazai szereplőjével.



A Hungarian Vizsla Inu folyamatosan nyomon követi a magyar piac alakulását, és az ott látottak sarkallták őket arra, hogy elindítsák az inkubációs programjukat.



„Sajnos sokakat láttunk nagyon gyorsan felemelkedni és elesni a magyar piacon, ezért úgy gondoljuk, hogy ha összefogunk, akkor közösen még nagyobb sikereket érhetünk el. Első választásunk a Beva Chip Kft.-re esett, mert rendkívül profi csapatról van szó, akikben komoly lehetőségek rejlenek” – mondta Kádár Dániel, gazdasági és jótékonysági menedzser.



Jobb lesz, mint a törzsvásárlói pontok gyűjtögetése



Régebben nagy igény volt Magyarországon az ilyen jellegű törzsvásárlói programok, mint például a Smart pontok és Supershop pontok használatára. Viszont felhasználásuk korlátozott volt, hiszen sem készpénzre nem lehetett beváltani ezeket, sem az értékük nem növekedett.



„A szűkös lehetőségekkel is rendkívül népszerűvé váltak, így mi is azt gondoljuk, hogy eredményes lesz a közös projekt. Kezdettől fogva segítünk mindenben, amíg el nem éri a projekt a Coingecko és Coinmarketcap listázást. Többek között weblap, social media, magyar és nemzetközi megjelenések, nálunk bevált influencerek, tőzsdék alapjai” – tette hozzá Kádár Dániel, aki azt is elárulta, hogy a Hungarian Vizsla Inu is készül újdonságokkal: 12 százalékkal megnövelték a holder bónuszukat az egyik legmagasabbra a piacon.



Nincs más lehetőség, mint haladni a korral



Magyarországon még csak nagyon kevés vállalkozás használ a mindennapokban kriptovalutákat. A Beva Chip Kft. mégis belevágott.



„Régóta foglalkozunk a kriptopiaccal, a decentralizáltság miatt szerintünk ez a jövő és egy informatikai cég tulajdonosaként nincs is más lehetőség, mint haladni a korral és az új dolgokat integrálni a mindennapokba” - mondta Varga Zoltán Bevachip Kft. és Cryptochip Kft. ügyvezető igazgatója.



A cég egyfajta törzsvásárlói programként vezetik be a tokent, mert úgy érzik, ezzel többet tudnak adni a konkurenciánál.



„Tudjuk, hogy az elégedett vevőket a törzsvásárlói programok érdeklik. A törzsvásárlói kedvezményt szeretnénk loyalty programra váltani, amihez elengedhetetlen a BVC Token. Célunk, hogy a többi webáruház is elfogadja, így akár átruházható is és nem jár le, mint az ajándékutalványok egyébként nagy része, amit nem váltanak be, sőt ellentétben a lejárattal, ha sokáig nem váltják be, akkor az értéke is növekedhet” – tette hozzá Varga Zoltán.



Meg fogja szokni a hazai vevő is



A gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy bizonyos összeg feletti vásárlás esetén, jóváírják az adott walletben az összeget. Nagyobb törzsvásárlói közönséget és nemzetközi elfogadottságot várnak ettől, bár most is rengeteg külföldi partnerrel dolgoznak együtt, így sokan már nagyon várták ezt a lépést. Varga Zoltán hozzátette, nem megy egyik napról a másikra, hogy a hazai vásárlóközönség megszokja a kriptovaluták használatát.



„Még vannak, akik a hagyományos folyószámlától is félnek, vagy bizalmatlanok azokkal szemben. De az elfogadottsága a kriptovalutáknak napról napra nő, főleg a fiatalok körében, akik pont a jövő vásárló rétege” – mondta.



Borítóképünk illusztráció