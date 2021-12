Bár a (4660) Nereust a NASA a Földre potenciálisan veszélyt jelentő kisbolygók közé sorolja, több millió kilométerre halad el mellettünk, így nem jelent veszélyt bolygónkra.

A csillagaszat.hu hírportálon megjelent cikk szerint az Eiffel-torony méretéhez hasonló,

a NASA által potenciálisan veszélyesnek tekintett égitest december 11-én, szombaton, magyar idő szerint 14 óra 51-kor közelíti meg a Földet.

Ekkor 3,93 millió kilométerre (0,0263 CSE-re) lesz bolygónk középpontjától, ami a Föld-Hold közepes távolságának (384 ezer kilométer) mintegy 10-szerese.



A (4660) Nereus kisbolygót 1982. február 28-án fedezte fel Eleanor F. Helin (1932-2009), így az égitestet már csaknem 40 éve ismerik és követik nyomon a pályáját a csillagászok.



A kisbolygó, amelyet a görög mitológia öreg tengeristenéről, Nereusról neveztek el, jelenlegi pályája szerint rendszeresen, mintegy tízévenként kerül közel bolygónkhoz és pályája alapján az Apollo típusú földközeli kisbolygók közé sorolják (az Apollo-család tagjai a Földnél jobban megközelítik a Napot, így pályájuk keresztezheti a földpályát, ám keringési idejük 1 évnél hosszabb).



A Nereus földközelsége idején az Ursa Maior (Nagy Medve) csillagkép irányában tartózkodik és a látszó fényessége mintegy 12,8 magnitúdó lesz.

Az égitest nemcsak csillagászati értelemben vett közelsége és viszonylag nagyobb mérete miatt érdekes,

hanem eddig ismert fizikai tulajdonságai és összetétele miatt is. Rendszeres, 10 évenkénti földközelsége lehetővé teszi, hogy űrszondákkal, esetleg emberes űrexpedíciókkal közelebbről is megvizsgálják. Továbbá azt feltételezik, hogy a belseje gazdag vasban, nikkelben és kobaltban.



Mint a cikkben rámutatnak, az egyes kisbolygókat becsült pénzbeli értékük és a bányászatukkal nyerhető profit alapján is rangsorolják. Az aszteroidák tudományos és gazdasági adatbázisa szerint a Nereus értéke 4,71 milliárd amerikai dollár, a várható becsült profit 1,39 milliárd dollárra tehető.



Messze lesz a Nereus



A NASA besorolása szerint a Földre potenciálisan veszélyt jelentő kisbolygók (Potentially Hazardous Asteroids, PHA) azok a legalább 140 méter átmérőjű égitestek, amelyek pályája 7,5 millió kilométernél (0,05 CSE-nél) közelebb húzódik a Földéhez, ami egyben a két égitest veszélyesen közeli találkozását is lehetővé teszi. Mivel a Nereus 7,5 millió kilométernél is jobban megközelítheti bolygónkat, a PHA-k közé sorolták.



Jelenleg összesen 2223 potenciálisan veszélyes aszteroidát tartanak számon, ami a becslések szerint az összes földközeli kisbolygónak mintegy 8 százaléka. Az 1 kilométernél nagyobb PHA-k száma 160. Az Apollo típusú aszteroidák teszik ki a PHA-k legnépesebb csoportját.



A cikk szerint ma nem ismernek olyan konkrét kis égitestet, amely valamikor ütközne bolygónkkal, de, mint írják, a PHA-kat azonosítani kell, és mozgásukat nyomon kell követni. A Nereus sem jelent veszélyt bolygónkra az elkövetkező kétszáz évben.

Következő földközelsége 2031. március 2-án lesz, amikor távol, 17,2 millió kilométerre lesz bolygónktól. A mostaninál közelebb csak 2060. február 14-én lesz, mintegy 1,2 millió kilométerrel kerül földközelbe.

Borítóképünk illusztráció